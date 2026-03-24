Panamá, 24 de marzo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    REHÉN. La diputada Alexandra Brenes, que es la presidenta de la Comisión de la Mujer, ha decidido no remitir al pleno legislativo el proyecto de ley que crea el Inamu, que fue aprobado en primer debate el 3 de febrero pasado. La excusa es que está esperando a que comparezca la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, a contestar el cuestionario de 43 preguntas que le enviaron hace más de un mes. A la ministra le debe importar un pepino -o todos los vegetales del país-, porque no tiene intención de atender el emplazamiento.

    CAMACHADA. Camacho está dispuesto a sabotear cualquier intento de devolver a primer debate el proyecto del derecho a réplica. Parece que se siente muy cómodo con las mordazas, siempre que no se las pongan a él.

    BURLA. Varios diputados, como Bolota y Raúl Pineda, se habían comprometido a apoyar que el proyecto de la réplica regresara a la Comisión de Gobierno para ampliar las consultas, pero ayer, cuando se realizó la votación, se esfumaron. Esto ya no es ausencia de palabra, sino de vergüenza.

    RUEDO. Ana Matilde Gómez ha exteriorizado su deseo de ser candidata presidencial en las próximas elecciones. Y si es con el apoyo de Vamos, mejor. La idea la planteó el pasado fin de semana en Boquete, en la boda de Gabriel Silva. Falta ver qué será Vamos en 2029. ¿Un movimiento político? ¿Un partido formal? Eso seguramente condicionará cualquier apoyo a Gómez o a quien sea su aspirante presidencial.

    RENEGADO. Según Juan Diego Vásquez, varios diputados de Vamos están arrepentidos de haber votado por Jorge Herrera el 1 de julio de 2025. No obstante, Neftalí Zamora salió en defensa de Herrera, alegando que la Asamblea “ha ido mejorando” y que el Legislativo no cambia haciendo “reels” en las redes sociales. Obviamente, Neftalí no es uno de esos arrepentidos a los que alude Vásquez. Habrá que preguntarse por qué lo defiende.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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