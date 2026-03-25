Panamá, 25 de marzo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Manuel Cheng.

    ZOOM. Manuel Cheng, Walkiria Chandler, Pérez Barboni y Eduardo Gaitán, entre otros, emplazaron a trabajar de forma virtual, considerando el alto precio del combustible. Si algunos diputados pierden el tiempo cuando tienen una cámara de televisión encima, imaginen cómo será cuando prácticamente nadie los vea.

    GAVETA. Alexandra Brenes, presidenta de la comisión legislativa de la Mujer, finalmente presentó al pleno el proyecto de ley que crea el Inamu. Menos mal, porque ya había algunos imitando el mal ejemplo: Camacho había dicho que él también iba a engavetar los proyectos aprobados por la Comisión de Gobierno, que él preside. Cuánto trabajo cuesta que los diputados emulen lo bueno que hacen algunos, pero las malas prácticas sí las aprenden rápido.

    CHIFEO. Roberto Zúñiga leyó en el pleno la lista de funcionarios citados que han dejado plata en la Asamblea: desde los ministros Juan Carlos Navarro, Julio Moltó, José Ramón Icaza y Beatriz Carles, hasta los administradores Ricaurte Vásquez (ACP) y Luis Roquebert (AMP). Esto no debería ocurrir, no importa de quién sea la culpa. La Asamblea, mal o bien, es un mecanismo de escrutinio.

    GUABINA. Los diputados Raúl Pineda y Jairo Salazar se habían comprometido a apoyar el regreso a primer debate del proyecto de ley sobre el derecho a réplica. Pero, cuando llegó el momento de convertir sus palabras en hechos, se esfumaron. En la facción independiente, tres se abstuvieron (Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Patsy Lee, diputada electa por el PP) y uno se ausentó (Jorge Bloise). Si no saben cómo actuar ante semejante tema, no deberían estar ahí.

    PATALETA. PPC ha ampliado sus reclamos en el arbitraje que presentó contra Panamá, alegando que los daños derivados “han escalado más allá de $2,000 millones”. Insisten en la “toma ilegal”, por parte del Estado, de Balboa y Cristóbal. ¿A quién le van a reclamar? ¿Al mismo Estado al que le retuvieron sus dividendos sin ninguna explicación?

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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