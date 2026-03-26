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TRUCO. Las conferencias de prensa “semanales” del presidente Mulino se han convertido en un acto de ilusionismo. Desde enero pasado se comenzó a notar un patrón de “ahora lo ves… ahora no lo ves”, pero en el mes de marzo, que casi termina, solo hubo una conferencia. Seguramente la próxima semana también se esfumará, porque cae en Jueves Santo. Ojalá detrás de esta situación no exista una razón inconfesable.

NO WAY. El túnel peatonal que propuso Mayer Mizrachi no fue seleccionado en el concurso promovido por The Boring Company, una compañía de Elon Musk. El proyecto nunca contó con estudios ni con el permiso de compatibilidad de la ACP. Pero el alcalde no se resigna y sostiene que la empresa de Musk todavía tiene interés en desarrollar la obra, al margen del concurso. Por el momento, quien quiera pasar por debajo del Canal tendrá que conformarse con el túnel del tren.

PANELES. El diputado suplente Gabriel Solís impulsa un proyecto para promover la implementación del neteo remoto y las comunidades solares. A simple vista, la propuesta no se ve mal. Pero, como la historia nos ha enseñado que en los debates legislativos puede pasar cualquier cosa, ojalá no ocurra que alguien relacionado con las empresas distribuidoras introduzca al proyecto alguna viveza.

PLEQUE PLEQUE. Ayer, en el pleno legislativo, los ánimos se caldearon cuando Jonathan Vega reclamó que el proyecto sobre el uso obligatorio del bioetanol se aprobó “a tambor batiente”, sin acoger las modificaciones propuestas. Ernesto Cedeño, quien preside la Comisión de Economía (responsable de la aprobación en primer debate), replicó que el proyecto fue ampliamente consultado (hubo incluso un foro en la capital y otro en Aguadulce) y que quienes lo critican son unos “seres vivientes mentirosos, embusteros y taquilleros”. Mientras Cedeño hablaba, se escuchaban gritos y recriminaciones tras bastidores. Solo Camacho sonreía ante las cámaras. Cuando se trata de la Asamblea, siempre se puede caer más bajo.

PROSELITISMO. A partir del lunes, empiezan las entrevistas a los 35 candidatos a defensor del Pueblo, en la Comisión de Gobierno. Cada uno dispondrá de cinco minutos. De paso, formalmente se les abre la puerta para que hagan campaña, ya que cada candidato necesita que un diputado lo postule al cargo. Esta es la clase de distracción que necesita la Asamblea.