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CHÉVERE. La recién inaugurada escuela República de Venezuela fue reconstruida por Construcciones y Mantenimiento General, S.A., cuyo apoderado es Juan José Zonta. La obra fue adjudicada por $19.1 millones y terminó costando $2.7 millones. Su plazo de ejecución también varió: la obra tenía que completarse en 617 días, pero al final tardaron casi tres años. Quien quiera atar cabos, que sepa que la empresa contratista estaba en la lista de clientes de Odila.

ALERTA. El Mitradel comunicó que hubo “un intento de ciberataque” a la plataforma empleospanama.gob.pa. Pero lo ocurrido fue más grave. Según el sitio de ciberseguridad Vecert Analyzer, los hackers han puesto a la venta las cédulas de identidad de unas 600 personas que utilizaron la plataforma para buscar trabajo. No advertirles a estos ciudadanos que han sido o que podrían ser víctimas de fraude por el mal uso de sus datos personales es un acto de irresponsabilidad mayúscula.

CIERRE. El Tribunal Electoral ordenó el archivo del proceso para expulsar a Diógenes Galván de la Alcaldía de Colón. Solo se recogieron 305 firmas, lo que representa apenas el 0.58% necesario para activar el proceso revocatorio. Lo mismo ocurrió con Mayer Mizrachi, Stefany Peñalba, Paulette Thomas... Si hay una lección de todo esto, es que el elector no quiere sacar al funcionario que eligió; quiere que trabaje.

PATIDIFUSO. Mayer salió “frustrado” de una reunión en el MEF, ya que nadie le pudo explicar por qué el gobierno se está quedando con buena parte de los dineros que recaudan los gobiernos locales. Para colmo, le tocó estacionar su Cybertruck al lado de una Prado “de paquete, sin placa ni nada”, pero a él no le permiten adquirir una y le obligan a recortar sus gastos de viáticos, celulares, planilla, etc. Qué vida tan difícil… Si así tratan a Mayer, cómo será con los alcaldes y representantes de a pie.

GOLPE. Por cierto, ¿qué hace la Alcaldía de Panamá patrocinando peleas de boxeo privadas? ¿Para repartir moretones, si hay plata? Un poco más de coherencia, por favor.