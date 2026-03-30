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RECLAMO. La Corte Suprema no admitió un habeas data que presentó Nadia De Río contra el contralor Anel Flores. La decisión fue adoptada el 24 de febrero, pero se conoció a partir del pasado viernes, cuando la Secretaría General del Órgano Judicial divulgó un edicto. Qué bueno que ahora le da importancia a la transparencia. Cuando estaba en las buenas, no estaba muy motivada a compartir información sobre los asuntos con los que se le relacionaba.

POR FUERA. La mitad de los menores que se evadieron del albergue en Tocumen, hace casi una semana, continúa en paradero desconocido. Las autoridades todavía no han dado una explicación completa y satisfactoria de lo sucedido. Así, entre el secretismo institucional y la evasión de las conferencias de prensa, la vida transcurre color de rosa en uno de los países más felices del mundo.

ACECHO. The Gentlemen, un grupo de ciberdelincuentes que ofrece servicios de ransomware a terceros, se atribuye el ataque a la CSS. Sostiene que el director Dino Mon fue notificado hace más de una semana y que su reacción fue “inadecuada”. ¿Eso qué significa? Independientemente de que esta vez haya sido la Caja, parece claro que estos ataques cada día son más recurrentes en el Estado panameño. Antes fue el Mitradel, el MEF, el Minsa… ¿Qué están esperando que suceda?

¡GOOOL! El pasado viernes, a las 10:00 a.m. (es decir, en medio de la jornada laboral), la Dirección de Cultura y Deportes de la Asamblea organizó un concurso entre el personal para medir sus conocimientos sobre los mundiales de fútbol. Habría sido más apropiado si la temática hubiese sido cuánto saben de los promotores deportivos de los diputados.

QUEJA. Una exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo presentó una “impugnación” contra la candidatura del aspirante a la reelección, Eduardo Leblanc, ante la Comisión de Gobierno. La denunciante alega despido injustificado y acoso laboral. Eso mismo ocurrió cuando fue escogido en el año 2020, y no pasó nada.