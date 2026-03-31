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DE TOUR. Serios hechos de sangre se dieron el fin de semana, incluyendo una balacera en la que murió un excandidato a representante de corregimiento. Pero un día antes, el jefe de la Policía Nacional y el ministro de Seguridad, Jaime Fernández y Frank Ábrego, respectivamente, disfrutaban de una visita a navíos de guerra de la marina de Estados Unidos. Tal parece que ambos funcionarios se equivocaron de escenario, pues la guerra que se libra en Panamá es contra la delincuencia, en las calles de la ciudad. Mientras ellos reciben honores diplomáticos, otros reciben honras fúnebres.

PACOTILLA. Y, a propósito de la Policía, ¿qué ha sido de la construcción de la nueva sede del comisariato El “Paco”, el supermercado de la Policía? Este proyecto ya hasta tiene recursos que deben ser decididos por la Corte Suprema de Justicia, impulsados por el contratista, que no puede avanzar porque la Policía prácticamente ha paralizado la obra. Ojalá esto no termine mal para el jefe, aunque, pensándolo bien, los responsables de las trastadas nunca tienen que rendir cuentas por lo que hacen o dejan de hacer.

GARAÑÓN. En Costa Rica corre el rumor de que un expresidente de ese país dejó huellas en Panamá junto con una cigüeña que dejó un regalito por acá. Menos mal que fue en estos lares la cosa y no por la tierra tica, porque el bochinche habría sido mayúsculo, del tamaño de la bocaza del expresidente.

¿OUT?. En el aeropuerto de Tocumen hay una licitación que no termina de adjudicarse, y en el medio está Hombres de Blanco, que busca que le den —esta vez en un concurso de precios— una licitación de $19.5 millones. En la pelea, Hombres de Blanco le dice de todo a un exsocio, porque aquí lo que manda es el billete, ni socios ni exsocios ni amigos ni nada. Serán hombres de blanco, pero no pretenden que los pinten de blanco en esta licitación.

LEGALISMO. Los espías que recientemente se entregaron a la justicia huyeron de Panamá no en un yate, sino en pangas, en un peligroso viaje que lo llevó hasta Colombia. Sería buena idea que el Ministerio Público les preguntara a ellos quién le mandaba un estipendio mensual para sobrevivir en su nuevo refugio. Quizás les sorprenda saber que, contraria a la costumbre, no era el cliente el que le pagaba a su abogado, sino el abogado a su cliente.