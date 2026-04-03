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TÍA. La gobernadora Mayín Correa hizo unos fuertes señalamientos contra el alcalde Mayer Mizrachi, a quien acusa de “jugar con los fondos del Municipio de Panamá”, destruir la peatonal de la Central, “hacer lo que le da la gana”, tener la ciudad “vuelta una porquería” y contratar “botellas” (una con un salario de $4,000 y dos con $6,000, según ella). Mayer (que por ahora no ha respondido) ha enfrentado a muchos enemigos en su corta carrera política, pero ninguno con tanta experiencia y tan tenaz como Correa. Ignorarla no va a ser una estrategia exitosa.

CASUALIDAD. Por cierto, el portal de “transparencia” del Municipio de Panamá estaba “en mantenimiento”. Pero cuando arreciaron las críticas por las presuntas botellas, coincidentemente fue rehabilitado. Por cosas como esta es que mucha gente piensa que en la vida nada es casualidad.

SANCIÓN. El presidente Mulino sancionó la ley que declara evento folclórico nacional la dramatización de la Semana Santa viviente en Pesé. El proyecto fue impulsado por el diputado Popi Varela. Ojalá esta no sea una de las varias señales del aparente entendimiento del Panameñista con el oficialismo.

TAREA. La comparecencia de la ministra Beatriz Carles a la Asamblea terminó abruptamente porque Ariel Vallarino (bien mandado por Camacho, según Luis Duke) solicitó la verificación del quórum. Parece que hay diputados que se conforman con ser reconocidos como simples brazos ejecutores.

VERSO SUELTO. Al diputado Carlos Saldaña, que anda al garete desde que se fue (o lo fueron…) de la bancada de Vamos, lo estarían tentando para que vote por Ángela Russo de Cedeño, la candidata de RM y el Panameñista para ocupar el cargo de defensora del Pueblo. ¿A cambio de qué? Estas cosas usualmente no son gratis…