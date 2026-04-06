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DESMEMORIADOS. Una conveniente amnesia contagió a la Comisión de Gobierno de la Asamblea cuando entrevistaba a la exmagistrada Ángela Russo con motivo de la elección del defensor del Pueblo. Ninguno de los honorables recordó que su colega Arquesio Arias quedó libre como una paloma después de que los magistrados de la Corte Suprema lo declararan no culpable de cometer cuatro delitos sexuales contra dos mujeres (una de ellas menor de edad) en el año 2021. No obstante, por uno de esos delitos (el de actos libidinosos), cinco magistrados consideraron que Arias sí era responsable; los otros cuatro no estuvieron de acuerdo. Como el Código Procesal Penal dicta que la sentencia contra un diputado debe contar con una mayoría de dos terceras partes (6 votos de un total de 9), Arias se salvó. Uno de esos cuatro magistrados que lo liberaron fue nada menos que Russo. Un antecedente como ese debió ser suficiente para descalificar a cualquier aspirante a la Defensoría.

PASO FIRME. Como todo el mundo se ha dado cuenta, la entrega de las placas vehiculares ha tenido un enorme retraso. Pero estas no son unas placas cualquiera; son las primeras que incluyen un mensaje político del gobierno y da la casualidad de que van a circular por cinco años. Es decir, que con la demora el gobierno se ha asegurado que, con el dinero de los contribuyentes, su mensaje será visible un par de años después del fin de esta administración. Qué barato es hacer política para algunos…

OLA. El alcalde Mayer Mizrachi presentó una propuesta para que Playa Prieta, en San Felipe, sea conocida ahora con el nombre de Playa Las Garzas. Si ya en el Palacio de las Garzas no quedan de esas aves, ¿por qué no le ponen el nombre de algo que sí hay, como gallotes?

TRAIDOR. Parece que el loco estuvo viendo las transmisiones de la Semana Santa en el Casco Antiguo, porque precisamente ahora que salió el anda de la Última Cena, publicó en redes sociales el siguiente mensaje: “Una noche como hoy, Judas, con un beso (símbolo de lealtad), entregó a Jesús”, acompañado de un video en el que era abrazado por alguien que, por la espalda, se parecía a José Raúl Mulino. ¿De qué traición habla el loco? Ojalá que encuentre un círculo de lectura de la Biblia en Bogotá, para que aprenda a echar el cuento completo.