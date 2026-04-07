Panamá, 07 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm

    SORPRESA. Lo sucedido ayer en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, con motivo de la escogencia del defensor del Pueblo, fue inesperado, incluso para los protagonistas. Camacho casi queda en shock cuando lo que deseaba se convirtió en realidad: estaba impulsando una preselección de los candidatos, pero se percató de que su candidata, la exmagistrada Ángela Russo, no tenía los votos para pasar ese filtro y, a partir de ese momento, aceleró en reversa para que, en lugar de la lista corta, fuera enviado al pleno legislativo el listado completo de los 35 aspirantes entrevistados. Al final, la comisión decidió recomendar a siete candidatos, sin Russo, aunque ella no fue la única a la que le tocó quedar como espectadora; también le sucedió a Eduardo Leblanc. Pero el peligro no ha pasado: esa lista no es vinculante y cualquier diputado todavía puede postular a Russo, la ungida del oficialismo. Las alianzas y los intereses volverán a ponerse a prueba.

    BUCHANAN DELUXE. Si hay alguien que ha decidido no disimular más su desprecio por Camacho, ese es Raphael Buchanan, del PRD. “Todo el mundo conoce su modus operandi”, dijo, ante los intentos por entorpecer su intervención en la Comisión de Gobierno. Al final, Buchanan aportó el voto que otorgó la mayoría a la bancada opositora conformada por Roberto Zúñiga, Janine Prado, Luis Duke y Pérez Barboni. Un momento como ese habría sido perfecto para traer a discusión las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea.

    PATALETA. Cuando Camacho dio la voz de alerta en cuanto a la inminente exclusión de Russo y Leblanc —porque habían perdido la mayoría de votos en la Comisión de Gobierno—, aparecieron los refuerzos, con Popi Varela y Ernesto Cedeño a la cabeza, para advertir que nadie había facultado a la comisión para hacer una preselección y que había que enviar la lista completa de los aspirantes al pleno legislativo. Luego llegó Dana Castañeda, escoltada por Jorge Herrera, Manuel Cohen y Julio de la Guardia. Lo más denso del actual establishment legislativo. Y ni así se salieron con la suya.

    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    DIMEQUETEDIRÉ. Los ánimos estuvieron igual de caldeados en la Comisión de Comercio, que tenía citado al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. Ernesto Cedeño, presidente de la comisión, increpó a Jairo Salazar por sus cuestionamientos al ministro. Y Salazar —que no es miembro de esa comisión— le respondió que podía participar, ya que tenía derecho “a voz”. Al final, ambos se acusaban mutuamente de lo mismo: de ser “exquisitos”. Parece que solamente ellos dos saben qué quieren decir con eso. Debe ser un nuevo tipo de insulto en la Asamblea.

    BOOM. Panama Oil Terminals, S.A. (POTSA), la empresa involucrada en el siniestro ocurrido debajo del Puente de las Américas, ya estuvo involucrada en el derrame de por lo menos cinco barriles de hidrocarburo en enero de 2022. Encima, tenía una deuda con la AMP. Si no hubiese sucedido la explosión, no nos habríamos enterado de todo esto.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más
    • Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio. Leer más
    • Pago de Cepanim 2026: así será el registro obligatorio para cobrar en junio. Leer más
    • Confesaron coimas en Blue Apple; 9 años después siguen acumulando millones en contratos. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Registro del Cepanim inicia este mes y los pagos serán desde junio de 2026. Leer más
    • Aerolíneas objetan propuesta de elevar el descuento de jubilados en los pasajes aéreos. Leer más