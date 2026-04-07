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SORPRESA. Lo sucedido ayer en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, con motivo de la escogencia del defensor del Pueblo, fue inesperado, incluso para los protagonistas. Camacho casi queda en shock cuando lo que deseaba se convirtió en realidad: estaba impulsando una preselección de los candidatos, pero se percató de que su candidata, la exmagistrada Ángela Russo, no tenía los votos para pasar ese filtro y, a partir de ese momento, aceleró en reversa para que, en lugar de la lista corta, fuera enviado al pleno legislativo el listado completo de los 35 aspirantes entrevistados. Al final, la comisión decidió recomendar a siete candidatos, sin Russo, aunque ella no fue la única a la que le tocó quedar como espectadora; también le sucedió a Eduardo Leblanc. Pero el peligro no ha pasado: esa lista no es vinculante y cualquier diputado todavía puede postular a Russo, la ungida del oficialismo. Las alianzas y los intereses volverán a ponerse a prueba.

BUCHANAN DELUXE. Si hay alguien que ha decidido no disimular más su desprecio por Camacho, ese es Raphael Buchanan, del PRD. “Todo el mundo conoce su modus operandi”, dijo, ante los intentos por entorpecer su intervención en la Comisión de Gobierno. Al final, Buchanan aportó el voto que otorgó la mayoría a la bancada opositora conformada por Roberto Zúñiga, Janine Prado, Luis Duke y Pérez Barboni. Un momento como ese habría sido perfecto para traer a discusión las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea.

PATALETA. Cuando Camacho dio la voz de alerta en cuanto a la inminente exclusión de Russo y Leblanc —porque habían perdido la mayoría de votos en la Comisión de Gobierno—, aparecieron los refuerzos, con Popi Varela y Ernesto Cedeño a la cabeza, para advertir que nadie había facultado a la comisión para hacer una preselección y que había que enviar la lista completa de los aspirantes al pleno legislativo. Luego llegó Dana Castañeda, escoltada por Jorge Herrera, Manuel Cohen y Julio de la Guardia. Lo más denso del actual establishment legislativo. Y ni así se salieron con la suya.

Tal cual - Mónica Palm

DIMEQUETEDIRÉ. Los ánimos estuvieron igual de caldeados en la Comisión de Comercio, que tenía citado al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade. Ernesto Cedeño, presidente de la comisión, increpó a Jairo Salazar por sus cuestionamientos al ministro. Y Salazar —que no es miembro de esa comisión— le respondió que podía participar, ya que tenía derecho “a voz”. Al final, ambos se acusaban mutuamente de lo mismo: de ser “exquisitos”. Parece que solamente ellos dos saben qué quieren decir con eso. Debe ser un nuevo tipo de insulto en la Asamblea.

BOOM. Panama Oil Terminals, S.A. (POTSA), la empresa involucrada en el siniestro ocurrido debajo del Puente de las Américas, ya estuvo involucrada en el derrame de por lo menos cinco barriles de hidrocarburo en enero de 2022. Encima, tenía una deuda con la AMP. Si no hubiese sucedido la explosión, no nos habríamos enterado de todo esto.