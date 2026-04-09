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UNGIDA. Es lamentable el espectáculo ofrecido por algunos diputados con motivo de la elección del defensor del Pueblo. La bancada del mal defendió a gritos que los 32 candidatos originales tenían “derecho” de ser considerados por el pleno legislativo, pero eso resultó no ser más que un subterfugio para crear la oportunidad de cuadrarse con Ángela Russo, la candidata que el oficialismo proclamó —vía tuit— desde el 1 de abril. Y mientras el candidato postulado por la oposición, Rodrigo García Rodríguez, daba la cara y seguía el desarrollo del debate desde las gradas, Russo estaba desaparecida. ¿Dónde estaría aguardando el resultado? ¿En algún salón del Palacio de las Garzas?

DESPRECIO. Si en el pleno legislativo se va a desconocer el trabajo que se hace en las comisiones permanentes, entonces, ¿para qué las tienen? ¿Para hacerles caso solo cuando son útiles a los intereses de sus patronos políticos?

INTERCAMBIO. Los panameñistas votaron por la candidata del oficialismo porque de eso depende la elección de Jaime Barroso como magistrado del Tribunal Electoral. Un vulgar quid pro quo.

DESFASADO. El defensor y aspirante a la reelección, Eduardo Leblanc, retiró su candidatura un día después de haber sido excluido de la lista elaborada por la Comisión de Gobierno. Por tanto, cuando declinó, técnicamente ya no era candidato.

CAMARÓN. Benicio recordó que la facultad de elegir al defensor del Pueblo es una función administrativa de la Asamblea; no es la discusión de un proyecto de ley. Por tanto, no cabe la presentación de informes de minoría. Parece mentira que sea Benicio quien tuviera que advertir la inconstitucionalidad que estaban cometiendo.

CHIFEO. La ministra Lucy Molinar no se presentó en la Comisión de Educación de la Asamblea, que la había citado para responder por las condiciones de infraestructura de las escuelas. Molinar alegó que su comparecencia podría afectar investigaciones que están en curso. La excusa no debió ser muy convincente, porque la comisión decidió citarla nuevamente. Ojalá la ministra no esté esperando a que llegue el 30 de junio y termine el periodo de Jorge Bloise como presidente de esa comisión. para encontrar el camino a la Asamblea.

CONSTANCIA. La Antai certificó que la gobernadora Mayín Correa no registra investigaciones en su contra por faltas a la ética o administrativas. Ella debe saber para qué necesita eso. Nadie va a la Antai a pedir algo así sin una buena razón.