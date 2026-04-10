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A BALAZO. La escogencia de Ángela Ruso de Cedeño estaba tan planeada, que el anuncio del resultado de la votación, la proclamación de la ganadora y la firma del acta que la designa como defensora del Pueblo transcurrieron —¡todo!— en apenas 35 segundos. Si hubieran tardado menos, se les olvida quitar la tarjetita de la Presidencia.

CONGRATS. No habían transcurrido ni cinco minutos desde la proclamación cuando el defensor Eduardo Leblanc —otrora aspirante a la reelección— escribió un mensaje en sus redes para felicitar a Russo. Prometió que la transición será “cercana, ordenada y respetuosa”. La toma de posesión será el próximo lunes, en la Asamblea.

PROPUESTA. El diputado José Pérez Barboni propuso a Rodrigo García Rodríguez como defensor adjunto. La designación depende de Russo. A García lo respaldan los 31 votos que obtuvo en la elección del pasado miércoles y más de 25 años de experiencia en materia de derechos humanos, en la Defensoría, la Antai y la Cancillería.

VISTA GORDA. PPC anunció un arbitraje contra Maersk (su reemplazo en el puerto de Balboa), pero no ha comunicado nada respecto a TIL (actual operadora de Cristóbal). TIL es una filial de MSC, la naviera que, junto al fondo BlackRock, pretendía adquirir 43 puertos operados por Hutchison (incluyendo los dos panameños). Tal vez esa sea la razón por la cual no han procedido de la misma manera.

PLEASITO. Todos los panameños debemos estar aterrorizados después de las declaraciones del presidente Mulino en la toma de posesión de Aurelio Barría Pino como presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. “Una buena cantidad de los favores que a uno le piden es para que uno viole la ley. Eso no se puede”, señaló. El presidente no debería hacer favores a nadie, aunque crea que con ello no viola la ley. Por eso se le llama favor: porque es para favorecer.

CAFETÍN. En una panadería de Costa del Este, departían tranquilamente a media mañana los convictos Carlos Ho y Federico Barrios, en horas en que el resto de los mortales debe trabajar para ganarse el pan. Qué vida tan sufrida... Ya va siendo hora que la población (ya que los tribunales no pueden...) valoren esta conductas.