Panamá, 13 de abril del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    PRÓCER. Según Miguel Antonio Bernal, lo que hizo el contralor Anel Flores fue casi un acto de compasión. En una entrevista en Radio Ancón, contó que las auditoras fueron tratadas como unas “maleantes” en la fiscalía anticorrupción, hasta romper en llanto y caer “presas de un ataque de histeria”. Por eso apareció Flores, como si fuera un prócer, a liberarlas no se sabe de qué… Parece que Bernal conoce detalles que ni el propio contralor ha revelado. Cómo se habrá enterado de todo eso...

    REFLEXIÓN. Poll Anria, el asistente del contralor Flores, también ha opinado sobre lo ocurrido en la fiscalía y cuestiona a aquellos que han criticado la actuación del contralor. Por ejemplo, del Colegio Nacional de Abogados, ha dicho que tiene en su junta directiva a Alex Hepburn, a quien Gaby Carrizo designó como presidente de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización. De la exprocuradora Ana Matilde Gómez, advierte que fue jefa del actual procurador, Luis Carlos Gómez Rudy. ¿Acaso estos vínculos justifican que alguien obstruya el curso de una investigación criminal?

    ÁMEN. Ángela Russo (quien hoy toma posesión como defensora del Pueblo) se presentó en la cita eucarística que se celebró en el Parque Omar, con un sombrero pintado y sentada en primera fila. Nunca es tarde para darse unos golpes de pecho y enderezar el rumbo.

    ASPIRACIONES. Entre los candidatos a reemplazar a Alfredo Juncá como magistrado del Tribunal Electoral hay dos actuales funcionarios de la Asamblea: Ceila Peñalba y Franklin Corro. También hay dos magistrados suplentes (Jacob Carrera y Gilberto Estrada) que quieren ser principales. Ojalá ni uno de ellos haya adquirido las malas mañas de sus jefes.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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