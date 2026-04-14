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LLAMADO. Las tres auditoras rescatadas por el contralor Anel Flores deberán regresar al despacho de la fiscal anticorrupción Adela Cedeño. El Ministerio Público ya giró las citaciones. ¿Qué hará ahora el contralor? ¿Estará dispuesto a respetar la ley esta vez?

CUENTO. Dice Camacho que el contralor solicitó una cortesía de sala a la Asamblea porque quería contar su versión sobre lo ocurrido la semana pasada en la fiscalía anticorrupción. Para dar esas explicaciones no es necesario alterar la agenda de un órgano del Estado; basta con convocar una conferencia de prensa.

CORREDERA. La cortesía de sala la inventaron cuando la bancada del mal se enteró de que Vamos iba a proponer que se citara a Flores para que atendiera un cuestionario de 11 preguntas. Si creen que evitando la citación van a evitar las preguntas por entorpecer una investigación criminal, se equivocan.

¡AUCH! Juan Diego Vásquez anunció que procederá penalmente contra Shirley Castañedas, luego de que la diputada divulgara una copia de sus mensajes por WhatsApp. La Constitución establece que las comunicaciones personales son inviolables y la transgresión de ese derecho es una conducta castigada por el Código Penal. Eso ya lo deben saber hasta en Bogotá.

ATAQUE. Mientras el contralor pateaba la puerta del Ministerio Público, los cibercriminales pateaban la de su sistema informático. La noche del pasado domingo, la cuenta de Instagram de la Contraloría fue hackeada durante aproximadamente 20 minutos por “terceros ajenos a esta entidad”. Ahora que le pida al procurador que vaya a investigar.

HADAS. Los diputados Popi Varela y Camacho fueron avistados este fin de semana en una cafetería del Sheraton. Seguramente estarán tramando quién será el próximo ungido para los cargos que quedarán vacantes.

BAILOTEO. Ayer, en la Asamblea, terminó el concurso organizado por la Dirección de Cultura y Deportes para medir los conocimientos del personal sobre los mundiales de fútbol. Para clausurar el evento no tuvieron mejor idea que montar un concierto en el auditorio a las 10 de la mañana, con el artista de música urbana Gaza Fish. El tema para una próxima trivia debería ser sobre cómo perder el tiempo en horas laborales.