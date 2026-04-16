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FAVORITO. El fiscal de Cuentas, Jaime Barroso, calculó que ya tiene los votos para ser designado magistrado del Tribunal Electoral (TE). “No he conocido un candidato a algo que sienta que no tiene los votos. Yo siento que los tengo. Si yo sintiera que no los tengo, créame que retiro mi postulación”, dijo Barroso en la Comisión de Credenciales, cuando la diputada Yamirelis Chong le preguntó si él era el ungido del oficialismo. Y después dicen que no.

TIRRIA 1. Realizando Metas (RM) no esconde su animosidad hacia el procurador Gómez Rudy, a quien acusa de mantener intacta la “estructura corrupta” que, según ese colectivo, operaba en el Ministerio Público durante los gobiernos anteriores. Después de todo, que a RM no le guste el procurador es hasta una buena señal.

TIRRIA 2. Por cierto, RM comunicó que, aunque todavía no ha tirado la línea, ya sabe a quién no quiere en el TE: a Ian Bailey, a quien identifica como “ficha” del exmagistrado Eduardo Valdés y de Rómulo Roux. Pero sucede que entre los candidatos, no hay nadie con ese nombre. O querían desquitarse con Bailey o están tan despistados que no se han dado cuenta de que no está en la lista.

LENTOS. Las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional fueron aprobadas hace una semana, en la Comisión de Credenciales, pero todavía el proyecto no ha sido incluido en la agenda del pleno legislativo. Ojalá no estén esperando a que termine el periodo de sesiones ordinarias. Tanto Jorge Herrera como Dana Castañeda se habían comprometido públicamente a reformar el reglamento. Ojalá este no sea otro ejemplo de la palabra empeñada que queda en nada.

SEÑALAMIENTO. La Sala Cuarta de la Corte Suprema certificó que Jaime Alberto Castillo Martínez no está registrado como idóneo para ejercer la abogacía en la República de Panamá. Castillo se presenta como “asesor” del Meduca, aunque en la planilla aparece con el cargo de “secretaria 1”, con un salario mensual de $5,000. Ojalá esto se aclare pronto. El ejercicio ilegal de una profesión es un delito.