Panamá, 16 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    FAVORITO. El fiscal de Cuentas, Jaime Barroso, calculó que ya tiene los votos para ser designado magistrado del Tribunal Electoral (TE). “No he conocido un candidato a algo que sienta que no tiene los votos. Yo siento que los tengo. Si yo sintiera que no los tengo, créame que retiro mi postulación”, dijo Barroso en la Comisión de Credenciales, cuando la diputada Yamirelis Chong le preguntó si él era el ungido del oficialismo. Y después dicen que no.

    TIRRIA 1. Realizando Metas (RM) no esconde su animosidad hacia el procurador Gómez Rudy, a quien acusa de mantener intacta la “estructura corrupta” que, según ese colectivo, operaba en el Ministerio Público durante los gobiernos anteriores. Después de todo, que a RM no le guste el procurador es hasta una buena señal.

    TIRRIA 2. Por cierto, RM comunicó que, aunque todavía no ha tirado la línea, ya sabe a quién no quiere en el TE: a Ian Bailey, a quien identifica como “ficha” del exmagistrado Eduardo Valdés y de Rómulo Roux. Pero sucede que entre los candidatos, no hay nadie con ese nombre. O querían desquitarse con Bailey o están tan despistados que no se han dado cuenta de que no está en la lista.

    LENTOS. Las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional fueron aprobadas hace una semana, en la Comisión de Credenciales, pero todavía el proyecto no ha sido incluido en la agenda del pleno legislativo. Ojalá no estén esperando a que termine el periodo de sesiones ordinarias. Tanto Jorge Herrera como Dana Castañeda se habían comprometido públicamente a reformar el reglamento. Ojalá este no sea otro ejemplo de la palabra empeñada que queda en nada.

    SEÑALAMIENTO. La Sala Cuarta de la Corte Suprema certificó que Jaime Alberto Castillo Martínez no está registrado como idóneo para ejercer la abogacía en la República de Panamá. Castillo se presenta como “asesor” del Meduca, aunque en la planilla aparece con el cargo de “secretaria 1”, con un salario mensual de $5,000. Ojalá esto se aclare pronto. El ejercicio ilegal de una profesión es un delito.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Motorizados de PedidosYa paralizan labores en Panamá. Leer más
    • Raquel, Santiago y Nicolás: los trillizos panameños comparten el sueño suramericano entre triatlón y tiro. Leer más
    • MEF habilitará quioscos para registro del Cepanim y advierte sobre información falsa. Leer más
    • Ifarhu exige como requisito declaración jurada socioeconómica para becas 2026. Leer más
    • IMA: todo lo que debes conocer para comprar en las Agroferias y tiendas permanentes. Leer más
    • Nuevo ‘hackeo’ a comercio en Panamá afecta información de clientes. Leer más
    • Ifarhu comienza proceso de recepción de documentos para becas universitarias. Leer más