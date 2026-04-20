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TERROR. La semana pasada circularon imágenes de la supuesta información hackeada —o secuestrada— de la Caja de Seguro Social (CSS). La publicación se habría hecho en la deep web, aunque también hubo rumores de que la CSS pagó por recuperar la data. Ni una ni otra son buenas noticias, si es que ocurrieron, pero la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de todo el Gobierno quedó plenamente demostrada. Sin embargo, lo que realmente pondría a temblar a los funcionarios es lo que le pasó al computador de Jimmy Papadimitriu cuando era ministro de Martinelli. El alcance de ese hackeo llegó hasta bancos de Andorra.

HIPOTECAS. Y, hablando del expresidente condenado por blanqueo de capitales, un comentario suyo en “X” revela su complacencia con la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, lo que hace pensar que ese era su candidato, hecho que se confirmó con el apoyo en bloque de su bancada en la Asamblea Nacional. Ahora le debemos no uno, sino dos funcionarios de alto perfil: Ángela Russo (Defensoría del Pueblo) y Jaime Barroso. Ambos llegan con sus puestos hipotecados. ¿Dudas? Que Mulino lo niegue.

ACLARACIÓN. En su comentario, el prófugo quiso hacer una suerte de emulación de la ceremonia de muerte que llevaban a cabo los samuráis para recuperar el honor perdido. Aunque harakiri y seppuku significan lo mismo, el ritual tradicional —solo para sacarlo de su ignorancia— es el seppuku, y no se hace con un sable —seguramente refiriéndose a la katana—, sino con una daga, que el samurái coloca debajo de su katana. Su ridículo esfuerzo para fastidiar no serviría ni para hacer comedia en el kabuki.

JUGADA. Aunque en Panamá no ha trascendido, en Chile es un escándalo. Se trata de la designación —por parte del presidente José Antonio Kast— del nuevo embajador de Chile en Panamá, Ricardo Rincón. Numerosas publicaciones en redes sociales afirman que este individuo enfrenta o enfrentó procesos por violencia familiar o, específicamente, por agredir a su pareja. Dicen, además, que es una movida genial, pues Rincón va al país donde Kast es señalado como poseedor de estructuras para evadir impuestos en Chile. Y, como este es el paraíso de la sinvergüenzura, Rincón no tendrá problemas en recibir el plácet.

SILENCIO. Aquella reunión del Consejo Judicial convocada por el procurador, Luis Carlos Gómez Rudy, tras la irrupción de Bolo Flores en una diligencia judicial con auditores de la Contraloría, sí se llevó a cabo, aunque con notables ausencias —como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia—, pero de ahí no salió una sola palabra. Hubo un tímido intento de comunicado, indicando lo grave de la acción de Flores, pero la iniciativa murió en la cuna. Tras este silencio, ¿acaso no es más apropiado llamarle al Consejo del Sepulcro Judicial?