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GALLO TAPA’O. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cuenta con un nuevo requisito para ser su administrador: ser el ungido. Así como los hubo en la elección en la Defensoría del Pueblo o del magistrado en el Tribunal Electoral, parece que también lo hay en esta elección. Impulsado desde lo más alto de la junta directiva de la ACP, un completo outsider figura en la lista corta de candidatos para ese cargo, y con gran probabilidad de ser elegido: el actual administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega.

¿TROFEO? Culminadas las rondas finales para elegir al futuro administrador, ha quedado Fábrega, cuya experticia está en tecnología y desarrollo de software, pero sin experiencia, formación ni educación en temas marítimos o del propio Canal, según algunos expertos. Entonces, ¿qué criterios utiliza la directiva de la ACP para elegir a quien manejará el principal activo estratégico del país? Ya son muchos los problemas que tenemos como para tener ahora que preocuparnos también por esto. ¿Qué hay detrás de este nombramiento? ¿Qué buscan?

CABEZA DE RATÓN. La bancada mixta en la Asamblea Nacional se ha convertido en el fiel de la balanza entre las fuerzas que controlan los votos en ese órgano del Estado. Con tan solo cinco votos, esta bancada ha sido clave para la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, Jaime Barroso, e incluso de la nueva defensora del Pueblo, Ángela Russo. El artífice del rol decisivo de esta bancada es un viejo zorro, el exdiputado José Muñoz, quien, no por gusto, fundó el partido que lleva el estratégico nombre de Alianza.

ARQUITECTO. Prueba de ello es la frustrada reelección del magistrado Alfredo Juncá. El PRD le habría prometido sus votos a Juncá si antes obtenía los cinco votos de la bancada mixta, dijo una fuente a este medio. Pero ya conocemos cómo resultó la votación. El PRD no se arriesgó a darle sus votos a alguien que perdería. Con ese escenario, prefirió jugar a ganador. El resultado: Juncá obtuvo el premio de consolación: el boleto a casa, mientras que Barroso se quedó con el pozo, pero debiendo un enorme favor al “Plomero”.

NEGOCIO. En el Tribunal Electoral (TE) hay una cacería de brujas por el contrato firmado con la empresa Builders and Civil Solutions, S.A., para transmitir publicidad en el programa China TV. Quieren descubrir quién soltó la sopa, ya que dicho contrato lo manejaban pocas personas antes de divulgarse en este medio. El contrato estaba en manos de una subdirección del TE, a cargo de una funcionaria de confianza del magistrado guerrero, quien, precisamente, la nombró en el cargo. Parece que este negocio ya tiene rostro, nombre y apellido. Y no es la primera vez que la mencionada empresa obtiene un contrato semejante, reveló una fuente. La diferencia es que en el pasado fue de $100 mil y ahora es de $150 mil. ¡Qué tristeza! El guardián de la democracia necesita ahora ser vigilado… y de cerca.