Panamá, 22 de abril del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    COCOTAZO 1. Los residentes del PH Belvedere, que por décadas acapararon aquel relleno de fondo de mar ahora denominado Coco Park, alegan que la junta comunal de San Francisco demolió la garita y el portón del edificio “sin previa notificación, en lugar de venir y conversar”. Ahora supuestamente quieren dialogar, pero el año pasado, cuando la representante Serena Vamvas acudió al área y quiso realizar una inspección (acompañada de agentes policiales), los empleados del edificio se lo impidieron y hasta la grabaron, como si ella fuera la intrusa.

    COCOTAZO 2. Vamvas también advirtió que el área que ocupa una parte de los estacionamientos del PH Belvedere también pertenece a la Nación. Reconoció que por ahora, no se han emprendido acciones para su recuperación. Tendrían que haberles quitado ya ese espacio y hasta cobrarles por todo el tiempo que lo han ocupado ilegalmente.

    PH FANTASMA. Algunos vecinos de Coco del Mar y Viña del Mar recuerdan que, hace 30 años, el relleno ilegal fue convertido en el depósito de los materiales y equipos utilizados por ICA para la construcción del tramo marino del Corredor Sur. En aquella época, el Belvedere (que entonces se llamaba PH Vista Bahía) era una obra abandonada por su promotor, en medio de un litigio entre sus socios, proceso en el que incluso fue baleada una juez. ¿Cuánto habrá pagado ICA por utilizar ese relleno como patio trasero? Todavía no hemos escuchado a nadie aclarar eso.

    CANDELA. La “asesora II” de la Asamblea, Jessica Canto, está en Bogotá... otra vez. Ahora la excusa es la presentación de su libro titulado Forjada por el fuego. Ya perdimos la cuenta de todas las veces que se ha desplazado a Colombia para hacer compañía al loco. No queda claro en qué momento atiende las importantes funciones por las que cobra $5,000 al mes de la planilla de la Asamblea. ¿Eso también lo ha “verificado” la Contraloría? ¿O ese procedimiento es selectivo?

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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