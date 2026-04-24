Panamá, 24 de abril del 2026

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    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    TRANSGRESIÓN. En la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea no consta que alguno de los funcionarios de los despachos de Vamos haya solicitado una licencia sin sueldo o que el presidente del Legislativo la haya autorizado. Entonces, ¿esto es un invento de la Contraloría? Pareciera que, de una manera u otra, el contralor quiere regresar al Ministerio Público...

    DELEGADO. Ayer, Popi Varela se rasgaba la camisa en defensa del proyecto de ley que promueve el uso del bioetanol anhidro. No se sabe si hablaba como diputado o como representante de los fabricantes de alcohol. Solo faltó que también dejaran arengar al dueño de algún ingenio azucarero.

    PRESAGIO. El diputado Luis Duke advirtió que el contralor Anel Flores se conduce como si tuviera “más poder” que el presidente Mulino. Su colega Yamireliz Chong va más allá y ha reinventado el eslogan: ahora “Mulino es Bolo y Bolo es Mulino”. ¡Malvados!

    RECLAMO. Según Raúl Pineda, el año pasado la Contraloría suspendió el salario a casi 200 funcionarios que laboran en los despachos de los diputados del PRD, invocando la figura de “licencia sin sueldo por investigación”. Esa es la misma etiqueta que le han impuesto a buena parte de la planilla asignada a Vamos. Pineda recordó que la medida se extendió “por cuatro o cinco meses”, pero nadie protestó. Será que a unos no los extrañan, mientras que otros sí harían falta.

    ACOMPAÑAMIENTO. Ayer, Balbina Herrera acudió a los juzgados de Colón para acompañar al exalcalde Alex Lee en su audiencia de imputación de cargos. Más temprano estuvo con el representante y el tesorero de la junta comunal de Barrio Norte, Javier Lynch y Orlando Salazar, respectivamente, quienes también fueron conducidos ante un juez. Debe ser muy difícil rodearse de copartidarios que no hayan sido detenidos…

    ROL. Herrera calcula que hay más de 100 autoridades del PRD involucradas en algún proceso judicial. A todos los apoya. Tendría que haber metido sus papeles para concursar al cargo de defensora.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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