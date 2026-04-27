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SECRETISMO. Este lunes, a las 11:00 a. m., el contralor Anel Flores recibirá al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y a los jefes de todas las bancadas en la Contraloría, incluida la de Vamos. ¿Por qué la reunión será en un despacho a puerta cerrada, en lugar de acordar una citación ante el pleno legislativo, transmitida en directo a todo el país? Es en el pleno donde tienen que rendir cuentas los jefes de las distintas entidades, incluso aquellos que no han sido designados por la Asamblea, como sí lo es el contralor.

TUBERÍA 1. La designación de Antonio Tercero González como director del Idaan será revisada hoy en la Comisión de Credenciales de la Asamblea. ¿Qué van a hacer aquellos diputados que tanto vociferan que les importa la ley? Ojalá no se queden callados.

TUBERÍA 2. Por cierto, el presidente Mulino señaló que “la historia del Idaan está llena de ingenieros y ahí está el desastre de institución que es el Idaan”. ¿Quién le dijo que la solución es poner a un abogado al frente de la institución? ¿ChatGPT? El presidente también proclamó que Chelín González, la mamá de Tercero y secretaria ejecutiva en la Presidencia, ha sido su amiga y compañera leal en la política por más de tres décadas. ¿Por qué al resto del país le tiene que importar esa amistad? ¿Acaso eso convierte a Tercero en elegible para un cargo público? Ya está bueno de designar a nepo babies.

LIAR LIAR. Benicio ha reconocido lo que muchos ya sospechaban: que en ocasiones “le miente” al pueblo. El pasado jueves recordó que engañó a la población de Chiriquí Grande, en Bocas del Toro, al asegurar que Petroterminal de Panamá generaría hasta 800 empleos directos y mil indirectos si se le renovaba la concesión por 25 años adicionales. La empresa obtuvo la prórroga el año pasado, pero resultó que el puerto, según el propio Benicio, opera con apenas 10 trabajadores. A partir de ahora, cada una de sus declaraciones invita a preguntarse si dice la verdad o vuelve a faltar a ella.