Panamá, 28 de abril del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm

    PLANTÓN. En las dos últimas semanas, el contralor Anel Flores ha eludido las cortesías de sala en la Asamblea Nacional (AN), potenciales citaciones al pleno legislativo y reuniones con los diputados. Para colmo, ayer decidió “posponer” la cita que él mismo había agendado con el presidente de la AN, Jorge Herrera, y los jefes de todas las bancadas, sin dar mayores explicaciones. Lo hizo cuando faltaba apenas una hora y media para la reunión. Parece que el valor debe estar carísimo —como la vida misma en Panamá— porque no ha podido adquirir la dosis necesaria para encarar a los diputados. Si cuando tenía un vocero no decía nada, imagínense cómo será ahora que supuestamente renunció Poll Anria.

    LETARGO. Si Jorge Herrera es el presidente y representante legal de la Asamblea Nacional, ¿qué está esperando para remitir una nota al contralor Flores exigiendo respeto a los derechos de los 43 trabajadores legislativos a los que se les ha aplicado una supuesta “licencia sin sueldo por investigación”? ¿Dónde está aquel Jorge Herrera del discurso de inauguración de esta legislatura? ¿Se perdió o es que nunca existió?

    EXCUSA. Ernesto Cedeño, que previamente había exteriorizado su rechazo a la designación de Antonio Tercero como director del Idaan, no participó en la sesión convocada por la Comisión de Credenciales —a la que pertenece— para revisar ese nombramiento, porque a la misma hora estaba convocada la Comisión de Comercio, que él preside. Ese problema se habría solucionado delegando en su suplente o en el vicepresidente de Comercio. Desde que se inventaron las excusas, se puede respaldar a la bancada de RM sin tener que votar con ella.

    PASADO. Finalmente, el pleno legislativo decidió posponer la discusión del tóxico proyecto de ley 443, que fomenta el uso del bioetanol anhidro. En su lugar, se estaría contemplando revivir la Ley 355 de 2023, pospuesta por la Secretaría de Energía en marzo pasado, que establece los porcentajes, fechas y áreas geográficas para la implementación del uso obligatorio del bioetanol. Lo que faltaba… después de hablar tanto de todo lo que hicieron en el periodo de Nito y Gaby, ahora van a perfeccionar uno de sus mamotretos. Así, unas ocho familias vivirán felices a costillas de más de 4 millones de panameños.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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