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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

ALERTA. Los diputados de Realizando Metas (RM) se reunieron con el presidente Mulino, los ministros Juan Carlos Orillac y Felipe Chapman y los asesores Jorge Ricardo Fábrega y Aníbal Galindo. También estaba el secretario general de la Contraloría, Ventura Vega. Seguro que de ahí salen decisiones edificantes, transparentes y desinteresadas.

‘ETABOL’. Al Consejo de Gabinete celebrado ayer en la Presidencia, acudió el contralor Anel Flores. Tranquilos, que estaba ahí porque le corresponde participar con derecho a voz (mas no a voto) y no para reactivar la Ley 355 de 2023, que establece las fechas de implementación de bioetanol.

RETRASO. El juicio a los antiguos agentes Ronny Rodríguez y William Pittí no podrá celebrarse este miércoles, como estaba programado, porque el abogado Rosendo Rivera, uno de los querellantes en este proceso, apeló la decisión de la jueza Águeda Rentería de admitir cinco de las 74 pruebas que solicitó. Ojalá que su consigna no sea: “si no puedes con ellos, maréalos”.

‘ENGAÑOS’. Durante la discusión del proyecto de ley sobre la “falsa paternidad”, la diputada Alejandra Brenes le preguntó a Jairo Salazar, proponente de esa iniciativa, cuántos casos hay al respecto. Salazar respondió que denuncias hay pocas, “por la vergüenza que causa”, pero que tiene mensajes de 452 hombres que dicen haber sido “engañados”. ¿Hay alguna manera de probar que esa información es cierta?

DOCENCIA. Ayer, Miguel Antonio Bernal llevó su proceso de alfabetización constitucional al Consejo de Gabinete. Que luego no digan que nadie se los explicó.