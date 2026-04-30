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ADIÓS. Las sesiones ordinarias de la Asamblea terminan este jueves 30 de abril. El año legislativo prácticamente ha concluido, sin avances en la agenda anticorrupción, sin modificaciones al reglamento interno, con la planilla más abultada y con las oficinas VIP funcionando. Todo igual o peor. Con razón Jorge Herrera es aspirante a la reelección.

METIDO. Le tocó el turno a la bancada del PRD. Ayer se reunieron con el presidente José Raúl Mulino y algunos de sus ministros y asesores. Como si el panorama no fuese lo suficientemente sombrío, se sumó Ventura Vega, secretario general de la Contraloría. Este personaje también estuvo el día anterior, cuando Mulino se reunió con la bancada de RM. Su presencia da derecho al resto de los ciudadanos a pensar lo que sea respecto a lo que pasaba allí…

ESPECIALISTAS. El presidente Mulino se quejó de los “opinólogos” y Sebastián Peña, de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, de los “asesorólogos”. También están los “parientólogos” y los “amigólogos”, pero nadie habla de ellos. ¿Esos no le incomodan al presidente?

BURLA 1. El busito colegial de la Alcaldía de Arraiján circula ahora con el rostro de la alcaldesa cubierto con un emoticón. En un país serio, ese acto sería considerado como ocultación de evidencias y habría tenido consecuencias inmediatas.

BURLA 2. La alcaldesa Stefany Peñalba no ha salido de un lío y ya se está metiendo en otro. Ahora ha lanzado un libro de cuentos infantiles titulado “Conocer Arraiján con la alcaldesa”, en el que ella es la protagonista de la historia. Peñalba hace promoción de su “obra” con publicaciones en las que aparece rodeada de niños. ¿Acaso el uso de menores de edad hace menos cuestionable la finalidad electoral de ese material?

DETALLE. Todos los funcionarios de la Asamblea que están de “licencia sin sueldo por investigación” son eventuales. Resulta que la norma indica que un trabajador eventual no califica para una licencia. Parece que la Contraloría encontró la manera de violar dos veces la ley.

VAMOS. Este jueves, se presentará una demanda contra el contralor, por presunta extralimitación de funciones. No podrá decir que nadie se lo advirtió.