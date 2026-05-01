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GHOSTING. El contralor Anel Flores no atiende las llamadas del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera. ¿Será que el día que pateó la puerta de la fiscalía se le cayó el celular y ahora no lo encuentra?

SOSPECHA. La emisión de nuevos pasaportes se mantiene suspendida indefinidamente, supuestamente por un “fallo eléctrico que impactó directamente los equipos y servidores de procesamiento de datos”. Dado el historial de ataques informáticos de las últimas semanas a entidades del Estado y la escasa información provista por las entidades afectadas, no se puede culpar a aquellos que empiezan a preguntarse si lo ocurrido a la Autoridad de Pasaportes no es más que otro ataque, pero esta vez sin información de respaldo que les permita seguir operando.

CHARCO. Mayer Mizrachi anunció que buscará un nuevo edificio para ubicar la sede de la alcaldía capitalina, porque El Hatillo —adquirido en 2008 por $12 millones— se inunda cada vez que llueve. Que le pregunte a Juan Carlos Navarro cuál fue el agente de bienes raíces que utilizó hace 18 años, para no llamarlo.

CHIQUILLADA. El personal de la Fiscalía General Electoral ya ha acudido tres veces a la Alcaldía de Arraiján, pero ni un funcionario se digna a recibirlos. La alcaldesa Stefany Peñalba debe estar desternillándose de la risa. Ese relajo se acaba el día que la fiscalía se presente con agentes policiales.

A LA MAR. Regresa Louis Sola, el antiguo presidente de la Federal Maritime Commission (FMC) de Estados Unidos, para participar como panelista en el Maritime Week Americas, que se celebrará en Panamá del 18 al 21 de mayo. La última vez que escuchamos a Sola en una tribuna internacional, dijo que el Canal operaba bajo el control de China y que el gobierno panameño quería quitarle su marina en Amador. Lo primero fue ampliamente desmentido por el presidente Mulino, la Cancillería y la ACP. Lo segundo: esa marina es inexistente y el área que pretende desarrollar ni siquiera le pertenece, ya que es propiedad del Estado. ¿Acaso todo eso se le olvidó a los organizadores del evento?

PROCESO. MOCA inició una investigación interna sobre las actuaciones de la representante de Ancón, Yamireht Batista, quien ha sido denunciada por residentes por la presunta desviación de fondos de la junta comunal y acoso laboral, entre otras irregularidades. Bien hecho. Señalamientos así deben ser aclarados y erradicados desde la raíz.