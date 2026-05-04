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ESTADÍSTICA. Por segunda vez en tres semanas, la cuenta de la Contraloría en Instagram fue “vulnerada”. ¿Será que no tomaron ninguna medida o precaución efectiva luego del primer incidente? Esta vez, eliminaron todo el contenido que había en la cuenta. Ojalá no haya sido por encargo.

RORI. El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, pretende que el Ejecutivo incluya las reformas al reglamento interno del Legislativo en la agenda de sesiones extraordinarias. Tal vez no sea mala idea: así no tendrían excusas ni distracciones, como la discusión del proyecto del festival de la chirimoya o de alguna otra fruta.

NI HAO. Siete diputados esperaron a que terminara el periodo de sesiones ordinarias para irse de vacaciones a China: Jairo Salazar, Arquesio Arias y Flor Brenes, del PRD; Didiano Pinilla y Gertrudis Rodríguez, de CD; Patsy Lee, del Popular, y Roberto Archibold, del Panameñista. ¿Acaso van a resolver el problema por la detención de los buques de bandera panameña en puertos chinos? Al menos uno de los diputados viajeros, cuando ha estado cerca de una terminal portuaria, ha estado sospechosamente en periodos de cierre o de huelgas.

SINIESTRO. No sabemos cuál es la relación causa-efecto, pero desde que Antonio Tercero llegó a la dirección del Idaan, se fue el subdirector Luis Santanach; luego renunció el presidente de su junta directiva, Manuel González Ruiz, y ahora se registró un conato de incendio en los departamentos de recursos humanos y asesoría legal, donde prácticamente no hay nada que pueda entrar en combustión espontánea. Solo faltó que no hubiera agua para apagar ese fuego, lo que, en estos tiempos, no habría sido de extrañar.

TRIÁNGULO. La línea de cruceros Carnival anunció que trasladará su domicilio legal de Panamá (donde estaba desde 1972) a las Bermudas. Este archipiélago fue incluido en 2022 en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea. Panamá había salido de esa lista, pero regresó en febrero pasado. Todavía no han aprobado el proyecto de sustancia económica y ya se fue una compañía.