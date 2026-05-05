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¡OJO! Dicen que las vulnerabilidades digitales que sufren empresas privadas que son víctimas de ataques de delincuentes cibernéticos es debido a que se conectan a la red de la Caja de Seguro Social, que es un completo desastre. Si eso es cierto, pronto volveremos a la edad de las cavernas, cuando había que ir a hacer los pagos en efectivo a la institución. Lo cierto es que hay empresas privadas cuya información ha sido secuestrada y han tenido que pagar para recuperarla.

EMPRESARIOS EN FUGA. Los directivos de las tiendas Lili Pink en Colombia abandonaron ese país antes de que se iniciara el gigantesco operativo de allanamiento en casi todo Colombia, por lo que solo se pudo detener a uno de los nueve que tenían órdenes de aprehensión. Y en Panamá ocurrió lo mismo. El Ministerio Público informó que los empresarios radicados en Panamá abandonaron el territorio tras ordenarse su captura. Y eso que juran inocencia.

ADVERTENCIA. Se avecinan tiempos difíciles para el personal gubernamental. Un proyecto de ley de carrera administrativa, presentado por el Ejecutivo, incorpora limitaciones a las libertades sindicales. Desde ya, la Fenasep anuncia demandas de inconstitucionalidad contra el proyecto si se aprueba tal como está. Ojalá solo sea eso, porque para nadie es un secreto que hay dirigentes que prefieren librar la lucha en las calles en lugar del papel.

PROBLEMAS A LA VISTA. En Condado del Rey pasa algo similar: aires de confrontación. En el programa radial de Álvaro Alvarado, un residente reveló que una promotora, que casi tiene todo listo, se apresta a iniciar el desarrollo inmobiliario de 200 hectáreas, cuya primera etapa consiste en la construcción de 17 torres residenciales. Los habitantes de Condado del Rey –que ya empezaron a organizarse– no se oponen al proyecto, pero sí a que el desarrollo se conecte a la infraestructura existente, ya que habría un colapso. Exigen, en cambio, que tenga su propia red de calles, electricidad, acueductos, etc. Este es un problema gordo porque la promotora tiene casi todos los permisos para comenzar.

CEGUERA VOLUNTARIA. En México hay un escándalo denominado huachicol fiscal, que es un vulgar contrabando de combustible. El Estado mexicano ha perdido miles de millones de dólares en impuestos, pese a que medios y organizaciones de ese país llevan desde 2018 denunciando la existencia de este mercado negro, al que han ligado la administración de AMLO. Ya hay varios asesinados, incluido un contraalmirante que denunció los hechos. Pero, al menos, en México se han iniciado investigaciones, porque acá en Panamá hay negocios muy similares e igual de escandalosos, pero todo el mundo mira para otro lado.