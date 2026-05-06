Panamá, 06 de mayo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    TANTEO. En Realizando Metas (RM), ya están pensando en las elecciones del próximo 1 de julio en la Asamblea. Entre los que empiezan a exteriorizar sus aspiraciones para presidir ese órgano del Estado se encuentran Dana Castañeda, Shirley Castañeda y Ronald De Gracia. ¿Alguno de ellos le ganará a Jorge Herrera?

    INDIFERENCIA. Mientras la fiscalía electoral realizaba una nueva visita a la alcaldía de Arraiján, la alcaldesa Stefany Peñalba compartía en Instagram un video que grabó con unos albañiles que pavimentaban una de las aceras de la comunidad. Cuesta creer que esa actividad sea más importante que atender al personal de la fiscalía. Los investigadores inspeccionaron incluso el despacho superior, pero ella nunca llegó. ¿Será que ahora sí el distrito se anima a recoger las firmas para la revocatoria o se la aguanta por tres años más?

    OBSTÁCULOS’. En su carta de renuncia como miembro de la junta directiva de la CSS —en la que ocupaba el cargo de presidente—, Ricardo Sotelo alegó diferencias “irreconciliables” con el director general Dino Mon, “constituyendo obstáculos insalvables para el buen ejercicio de mis funciones”. También señala que la junta directiva, renovada en octubre de 2024 por instrucción del presidente Mulino, es incapaz de conducir las estrategias necesarias para un desempeño eficaz. Aquí falta una explicación de por qué, durante año y medio, se ha guardado silencio sobre algo tan grave y por qué nadie ha hecho nada en todo este tiempo.

    ELEGIDO. Por cierto, en la junta directiva de la CSS continúa ocupando un puesto, en representación de los servidores públicos, el señor Emguelbert Estrada. En diciembre pasado se conoció que Estrada era investigado por presunto peculado agravado (en un caso que no guarda relación con la CSS). Además, figura en la planilla administrativa de Unachi como “coordinador de la comunicación institucional”. En todo el sector público hay 248,189 trabajadores. ¿En serio no había nadie más apto para representarlos en la CSS?

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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