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DESCARO. Según la Unachi, el MEF solo le ha depositado los montos correspondientes al salario neto de sus trabajadores, razón por la que no ha podido pagar las cuotas patronales de la CSS desde julio de 2025. También se queja porque le han recortado el 37% de su presupuesto. No obstante, en su planilla hay 249 funcionarios que ganan más de $7,000 al mes. Además, su rectora tiene asignado un salario de $9,500, más gastos de representación de $3,000, a lo que hay que sumar los $5,864.74 que le corresponden como profesora permanente de la Facultad de Economía. Con razón la plata no les alcanza. ¿Qué están esperando las autoridades para hacer algo?

FRESCURA 1. Este jueves se reúne la Comisión de Presupuesto de la Asamblea para atender las solicitudes de traslado de partida de 11 entidades. El resto de las comisiones legislativas no puede prohijar anteproyectos ni aprobar proyectos en primer debate durante el período de receso, a menos que el Ejecutivo las convoque a sesiones extraordinarias. Aunque sí podrían celebrar audiencias, consultas, citaciones y reuniones de subcomisión, la mayoría no ha dado señales de vida. Pensarán que para qué van a trabajar los 12 meses si les pagan lo mismo aunque solo laboren ocho.

FRESCURA 2. La Comisión de Economía sesionará el próximo lunes para discutir el proyecto de “sustancia económica”. Es la única que ha sido convocada a sesiones extraordinarias. El resto aparentemente planea no hacer nada hasta el 1 de julio.

NERD ALERT. El diputado Jorge Bloise aspira a reelegirse como presidente de la Comisión de Educación. En Clayton deben estar que se muerden los puños de la rabia.

MAE. El presidente Mulino asistirá a la toma de posesión de Laura Flores como presidenta de Costa Rica el viernes 8 de mayo. Hasta ahora, su viaje más famoso a ese país fue aquel que hizo dos semanas antes de ganar las elecciones, con Félix Falabella y Michael Soto Movilla.