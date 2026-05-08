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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

EFEMÉRIDE. El próximo domingo, el loco cumple un año instalado en Colombia, “feliz y contento”, ya que ni siquiera se tuvo que inmutar para pagar la multa de $19.2 millones por blanqueo de capitales en el caso New Business. Pareciera que las condenas dejan de tener validez solo porque a alguien le da la gana de ignorarlas.

INDIFERENCIA. Hace dos semanas, el vicerrector de Unachi, Pedro González, reconoció públicamente que la universidad tiene una morosidad de $12.4 millones en el pago de cuota obrero-patronal. ¿Qué están esperando los juzgados ejecutores de la CSS? ¿Que Etelvina vaya voluntariamente a pagar y dar explicaciones?

DESMEMORIADA. El diputado Medín Jiménez le reclamó a la defensora del Pueblo, Ángela Russo, que no ha visitado los albergues del Senniaf, los centros migratorios y las cárceles, como prometió hacer cuando buscaba los votos para ser designada en ese cargo. Otro ejemplo más de la palabra empeñada venida a menos.

CHIFEO. Las diputadas Janine Prado, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong acudieron a la Contraloría a pedir información sobre el proceso seguido a los funcionarios que están “en licencia sin sueldo”, por decisión unilateral de Anel Flores. Al personal que las atendió les debe haber importado entre poco o nada, porque se fueron igual que como llegaron.

ATENCIÓN. En menos de 24 horas, los tribunales han revocado las órdenes de detención provisional de César Caicedo, de un sujeto ligado a una pandilla y de otro investigado por un homicidio. Después no saben por qué las calles están menos seguras.

IMPEDIDO. Alberto Alemán Zubieta recordó que no puede ser designado como administrador del Canal, dado que la ley permite que una persona ocupe el cargo por dos períodos. Enfatizó que nadie es “indispensable”. Algunos harían bien en tomar nota.