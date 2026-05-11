Panamá, 11 de mayo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    CAKE. Uno podría pensar que verdaderas celebridades como Shakira o Taylor Swift podrían cumplir años y cobrar entrada para celebrarlo con ellas. Pero no Yamireth Batista. Sin embargo, eso fue lo que presuntamente hizo la representante de Ancón, según la denuncia presentada por los vecinos de ese corregimiento: utilizó fondos de la junta comunal para pagar su cumpleaños, con Ulpiano Vergara y su orquesta, y cobró a cada “invitado” por su asistencia. La parranda fue en Mi Pueblito. Si permiten que se quede en el cargo, al quinto año celebrará su onomástico en el edificio de la administración del Canal.

    GOBIERNOS LOCALES. El CEN del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se reunió el fin de semana en Santiago con sus alcaldes y representantes de Veraguas. Hasta allá fueron Benicio Robinson, Balbina Herrera, Crispiano Adames, Raúl Pineda, Medín Jiménez, etc. ¿Se habrán reunido para juntar plata para la defensa de Pérez Herrera y los investigados en la junta comunal de Belisario Porras?

    MATERIA. Este lunes, la Comisión de Economía de la Asamblea inicia la discusión del proyecto de ley de sustancia económica, en sesiones extraordinarias. Si a usted le interesaba lo que ocurría en la mina de Donoso y en la Caja de Seguro Social, preste mucha atención a lo que va a suceder aquí.

    BURLA. El loco celebró su primer año en Colombia, de juerga y disfrutando los $19.2 millones que le debe al Tesoro Nacional. Después de todo, ¿cómo mueve la plata en ese país? ¿Acaso ya tenía cuentas bancarias en Colombia? Un lavador, que a su vez es padre de dos lavadores, vive como un rey. Pero a una abuelita que se pasa $25 del saldo promedio de su cuenta, se la cierran.

    ¿ASISTENCIA? Hay una funcionaria de la Asamblea, supuestamente asignada a la oficina de la bancada de RM, a la que se le ve frecuentemente en aviones y yates con un prófugo de la justicia, que ahora anda promocionando (dentro y fuer de Panamá) un libro de su autoría, y nada de esto ha llamado aparentemente la atención del contralor. El doble rasero de las pesquisas de la Contraloría nunca antes fue tan evidente.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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