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REAPARICIÓN. La rectora de Unachi, Etelvina de Bonagas, difundió un video en el que pide “serenidad”, “unidad” y “compromiso institucional” al personal docente y administrativo. Aseguró que no está “ignorando” los recortes presupuestarios del MEF. Esa afirmación tendría mayor credibilidad si se acoge a una reducción voluntaria de su salario.

PARENTELA. Por cierto, la Unachi separó provisionalmente del cargo —supuestamente sin derecho a sueldo— al personal sancionado por Antai en febrero pasado, por nepotismo y otras irregularidades en la contratación. ¿Habrá que esperar a que la Antai sancione también a Etelvina para que finalmente se vaya a su casa?

‘CLARO QUE SÍ’. Desde su cuenta en Instagram, el exalcalde de Colón, Alex Lee, advirtió que alguien se está haciendo pasar por él para solicitar dinero. ¿Cómo puede enviar mensajes en redes sociales si se supone que está detenido? Si le damos el beneficio de la duda y no es el propio Lee quien publica, entonces ha autorizado a terceros para que lo hagan en su nombre. Después de todo, ¿quién tendría tan poca autoestima como para hacerse pasar por Alex Lee?

RECLAMO. Carlos Pérez Herrera sostiene que la junta comunal de San Francisco no colabora con sus abogados al impedirles consultar documentos que reposan en esa oficina. Pero la junta comunal no tiene por qué colaborar con la defensa de nadie; su deber es contribuir a la búsqueda de la verdad, aun si los antiguos representantes intentaron borrar los sistemas electrónicos. Quizá eso es lo que molesta a Pérez Herrera: que la contabilidad de la junta comunal haya sido recuperada. Y cuando se recuperan los datos, generalmente se logra identificar quién los manipuló y cuándo lo hizo.

PETICIÓN. Los antiguos agentes Ronny Rodríguez (“Didier”) y William Pittí (“Guillermo”) han solicitado un cambio de medida cautelar. Actualmente están en detención preventiva, sin derecho a fianza. Esta no sería una idea muy acertada. La última vez que escaparon, tardaron más de 11 años en reaparecer.