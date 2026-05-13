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PARENTELA. La alcaldesa de Arraiján no sale de una y ya cayó en otra. Ahora es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) la entidad fiscalizadora que toma acciones: ha sancionado a Stefany Peñalba por faltas al Código de Ética de los servidores públicos, con una multa equivalente al 50% de su salario mensual. Peñalba tenía familiares en la planilla de la alcaldía; algunos ya renunciaron y otros continúan en el cargo. La decisión de Antai todavía no está en firma, ya que cabe la presentación de un recurso de reconsideración. Mientras tanto, la alcaldesa sonríe con el sarcasmo de quien se considera intocable.

EMERGENCIA. Aprovechando el receso en la Asamblea, los diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni recorrieron los hospitales Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid para documentar las anomalías de siempre: pacientes esperando cirugías, aires acondicionados dañados, citas médicas postergadas… En el complejo encontraron una camilla abandonada en el patio. Después se disgustan cuando alguien dice que la seguridad social en Panamá es un esquema Ponzi: malbaratan los recursos y luego hay que meter más cotizantes y más dinero para poder sostener obligaciones adquiridas con quienes ya pagaron.

PARANOIA. La Caja de Seguro Social acusó a los diputados de hacer “proselitismo” en las instalaciones de salud. La entidad está tan politizada que cree que, si alguien denuncia sus falencias, está haciendo política. Que ni se les ocurra salir a la calle a preguntar, porque descubrirán un nuevo movimiento político en el país.

ENTORNO. En la reunión con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y los diputados de Vamos, el contralor Anel Flores se presentó con Poll Anria, quien supuestamente había renunciado como su vocero el mes pasado. Será que Anria nunca se fue o el poder de intimidación del contralor es tal que prefirió regresar.