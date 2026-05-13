Panamá, 13 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    PARENTELA. La alcaldesa de Arraiján no sale de una y ya cayó en otra. Ahora es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) la entidad fiscalizadora que toma acciones: ha sancionado a Stefany Peñalba por faltas al Código de Ética de los servidores públicos, con una multa equivalente al 50% de su salario mensual. Peñalba tenía familiares en la planilla de la alcaldía; algunos ya renunciaron y otros continúan en el cargo. La decisión de Antai todavía no está en firma, ya que cabe la presentación de un recurso de reconsideración. Mientras tanto, la alcaldesa sonríe con el sarcasmo de quien se considera intocable.

    EMERGENCIA. Aprovechando el receso en la Asamblea, los diputados Betserai Richards y José Pérez Barboni recorrieron los hospitales Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid para documentar las anomalías de siempre: pacientes esperando cirugías, aires acondicionados dañados, citas médicas postergadas… En el complejo encontraron una camilla abandonada en el patio. Después se disgustan cuando alguien dice que la seguridad social en Panamá es un esquema Ponzi: malbaratan los recursos y luego hay que meter más cotizantes y más dinero para poder sostener obligaciones adquiridas con quienes ya pagaron.

    PARANOIA. La Caja de Seguro Social acusó a los diputados de hacer “proselitismo” en las instalaciones de salud. La entidad está tan politizada que cree que, si alguien denuncia sus falencias, está haciendo política. Que ni se les ocurra salir a la calle a preguntar, porque descubrirán un nuevo movimiento político en el país.

    ENTORNO. En la reunión con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y los diputados de Vamos, el contralor Anel Flores se presentó con Poll Anria, quien supuestamente había renunciado como su vocero el mes pasado. Será que Anria nunca se fue o el poder de intimidación del contralor es tal que prefirió regresar.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: detalles del primer pago y nuevo sistema digital de entrega de fondos. Leer más
    • Nueva presidenta de Costa Rica presiona para levantar bloqueo a productos ticos en Panamá. Leer más
    • Etelvina de Bonagas nombra como jefa de Recursos Humanos de la Unachi a exfuncionaria de la Contraloría. Leer más
    • Gobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032. Leer más
    • Meduca asegura que nunca ha presentado a Jaime Castillo como asesor legal tras críticas. Leer más
    • Tribunal ratifica decisión de no imponer medidas cautelares a imputados por presunto peculado en el Ifarhu. Leer más
    • ¿Por qué Panamá es tan importante en las investigaciones del caso de Lili Pink?. Leer más