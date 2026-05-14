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DESPISTE. Carlos Herrera Ruiz, uno de los dos abogados que designó el contralor Anel Flores para que lo represente en el proceso que se adelanta en su contra, sostiene que la Ley 32 de 1984 otorga al contralor la función de “velar porque se cumplan los protocolos” y por eso se presentó en la Fiscalía Anticorrupción el 9 de abril, cuando declaraban las tres auditoras. Pero la norma asigna 16 atribuciones al contralor y ni una tiene que ver con “velar” por nada. Parece que no están muy claras las líneas que separan el ejercicio de la defensa y el derecho a mentir.

ASEDIO. Por cierto, el diputado Ernesto Cedeño presentó una demanda contencioso-administrativa contra el decreto invocado por el contralor como base para otorgar “licencias sin sueldo por investigación”. Si Flores creía que salirse con la suya sería tan fácil como cortar caña y molerla, sepa que se equivocó.

TEAM. Parece que Martín Torrijos va detrás de una candidatura presidencial en las elecciones de 2029, porque el próximo domingo anunciará la conformación de un partido político. La presentación será en el Megápolis. En Panamá ya hay nueve partidos formalmente reconocidos por el Tribunal Electoral y tres más en formación. El subsidio electoral debe ser un incentivo lo suficientemente atractivo.

DISTANCIA. La bancada de Realizando Metas (RM) irá con candidato propio en la elección del 1 de julio en el pleno legislativo. Si Jorge González alguna vez pensó que sería reelecto por aclamación, que sepa que ya tiene 15 votos menos.

AUTOBOMBO. En una reunión el pasado miércoles, Etelvina recordó que, cuando se incorporó a la planilla de la Unachi en 1978, esa universidad era un “cuchitril”. ¿Acaso eso la autoriza a hacer lo que le da la gana?