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ADLÁTERES. La renuncia de Etelvina es inminente, asediada por los recortes presupuestarios, las investigaciones de Antai, la deuda de la CSS y los reclamos del personal, entre otras calamidades producto del desgaste, del abuso, del despilfarro, del descontrol, del clientelismo, etc, etc. Pero lo que todavía la sostiene en ese cargo es la caterva de directores y vicerrectores que la ha convencido de que no se marche o, al menos, que no lo haga sin haber garantizado antes que todos ellos mantendrán sus jugosos salarios. Ya se sabía que no sería fácil librarse de esta gentuza.

MOCIÓN. Un grupo de estudiantes solicitó una moción de censura contra la rectora ante el Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Unachi. Este cuerpo colegiado tiene la facultad de remover a la rectora, con el voto de censura de al menos dos tercios de sus miembros con derecho a voz y voto. Pero hay un agravante: el referido consejo está conformado por decanos, vicerrectores, secretarios y otros cargos que, en su mayoría, le deben el puesto (y otras prebendas) a Etelvina. Con razón la rectora ha hecho lo que le ha dado la gana.

CHILEA. José Raúl Mulino reconoce que tiene una buena relación con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. ¿Habría podido decir lo mismo si el año pasado hubiera ganado Shirley?

PELOTA. Ayer le preguntaron al presidente Mulino qué opinaba sobre la potencial renuncia de Etelvina, y señaló que quien debía responder era la ministra de Educación. No obstante, la ministra Molinar replicó que no, que a ella no le corresponde dar las explicaciones. ¿Entonces? En lo que sí coinciden es en que la permanencia de la rectora es insostenible. Ya nadie la aguanta.

MAMI. Ayer, en la inauguración del anillo hidráulico de Panamá Norte, estaba la secretaria de Mulino y presidenta del club de padres de familia del Ejecutivo, Mercedes González. Parecía la escudera de su hijo, el nuevo director del Idaan, Antonio Tercero. ¿Cuántos jefes de entidades públicas podrán decir que van al trabajo acompañados de su mamá?