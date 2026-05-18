Exclusivo

HEREDERA. La ley orgánica de Unachi señala que, cuando se produzca la vacante temporal del rector, será reemplazado interinamente —siguiendo el orden de prelación— por el vicerrector académico, el vicerrector de investigación y postgrado o el vicerrector administrativo. La primera de esta lista sería, entonces, la vicerrectora Rosa Montero, quien dicen es muy allegada al diputado Pineda. Como esa universidad la convirtieron en el cuartel de invierno del PRD en el occidente del país, el remedio podría parecerse a la enfermedad.

MAMÁ NOEL. A propósito de la Unachi, en diciembre pasado, el Consejo Administrativo autorizó un “receso” desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero. Solo la jornada laboral del viernes 2 de enero se descontó de las vacaciones o del tiempo compensatorio que cada funcionario administrativo tuviera acreditado. ¿En qué parte de la ley de la Unachi le dieron esa facultad a ese consejo? ¿Irá el contralor a patearles la puerta también?

ALMA MATTER. El diputado Jorge Herrera no pierde oportunidad de lucirse. El pasado fin de semana fue el abanderado del desfile para conmemorar los 80 años de fundación del Colegio Rodolfo Chiari, en Aguadulce. Y eso que decía que no se quería reelegir como presidente de la Asamblea…

ALIADA. Por cierto, Yanibel Ábrego señaló que la “alianza” de Cambio Democrático (CD) con los Panameñistas “ha estado trabajando a favor del gobierno nacional”. ¿Esa es la misma “alianza” que tenían con la bancada de Vamos en la elección legislativa del 1 de julio de 2025? Parece que todo este tiempo le han mentido al paraíso y han dejado como unos tontos a los independientes.

OFENSIVA. Mientras Martín Torrijos (con Vivian, su antiguo Gabinete , Pachi Cárdenas y el excontralor Dani Kuzniecky, entre otros) anunciaba su intención de crear un nuevo partido político, el PRD llevaba a cabo una jornada de inscripción en Chiriquí Grande, Bocas del Toro. Benicio y su vieja caja de trucos.