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CHIFEO. Ayer, el presidente Mulino recibió —por separado— a los ocho diputados de CD y a los ocho del Panameñista. Con ellos estaban los ministros Felipe Chapman y Juan Carlos Orillac. Hace unas semanas atendió a las bancadas del PRD y de RM. ¿Para cuándo la de Vamos? Mal que bien, sigue siendo la más grande, le guste o no.

ENLAZADOS. En la reunión de Mulino con los diputados participaron los asesores Aníbal Galindo y Jorge Ricardo Fábrega, así como el secretario general de la Contraloría, Ventura Vega. Ya el presidente advirtió que Fábrega era su “enlace” con el Legislativo. De Vega no ha aclarado ni eso. La presencia de estos personajes en reuniones de semejante nivel da pie a pensar cualquier cosa. Ojalá este no sea un acto preparatorio para someter a los diputados y acordar votos para la elección del 1 de julio.

METIDO. Elías Castillo acompañó a Martín Torrijos en el anuncio de la formación de su partido político, pero advirtió que no ha renunciado al PRD. Entonces, ¿qué hacía ahí? ¿Simplemente para que lo vieran y hablaran de él?

MENÚ. El diputado Betserai Richards compartió en redes algunos videos de los alimentos que sirven a los pacientes hospitalizados en el Complejo de la CSS y en el hospital regional de Chepo. Uno de los desayunos consistía en dos panes michita con mortadela; otro, en una galleta de avena con una rebanada de jamón. De almuerzo, una cama de arroz con una pieza de proteína incierta. El acompañante invariable era una rebanada de piña enlatada. Las ensaladas y los productos frescos deben ser parte del paquete VIP, porque brillaban por su ausencia. Sin embargo, la CSS compartió un comunicado en el que asegura que todo eso se preparó siguiendo “normas nutricionales” y controles de calidad. ¿Por qué cada vez que hay una queja sobre la CSS la entidad responde que todo está bien?

FRUTA BOMBA. El pasado fin de semana, Yanibel participó como abanderada del Festival de la Papaya, en Cabuya de Chame. Hay políticos que no tendrán nada que hacer el día en que se acabe la lista de las frutas.