Panamá, 20 de mayo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    TERNA. Dicen que mañana se abren las esclusas para algunos y se cierran para otros… Este jueves, la junta directiva de la ACP podría dar a conocer el nombre del próximo administrador del Canal. En la lista de semifinalistas permanecen Ilya de Marotta, Víctor Vial y Francisco Ruiz Miranda. Más vale que la directiva haga una buena designación, porque la infraestructura más crítica del país, y quizá de la región, se enfrenta a importantes decisiones y proyectos en el futuro próximo.

    ZAI JIHAN. La embajadora Xu Xueyuan se retira de Panamá. Tendrá una recepción de despedida el próximo 3 de junio, en la Ciudad del Saber. Su reemplazo ya fue embajador en El Salvador. ¿Vendrá con los planos de un estadio de fútbol bajo el brazo?

    RECLUTA. Martín Torrijos parece dispuesto a recoger a todos aquellos perredistas que se cansaron de esperar por un cambio interno. Ha dicho que “no todo el mundo en el PRD es malo”. Lo próximo será instalar un libro de firmas en la Avenida México.

    EGG. Por cierto, el diputado Raúl Pineda reaccionó a la conformación del partido político liderado por Torrijos. Según Pineda, se trata de un “grupito” de exfuncionarios “reciclados”, sin “visión de país”, a los que une la “avaricia del poder”. Eso suena a un acto de confesión. Y sin arrepentimiento.

    ESCARABAJO. Ayer, Torrijos anunció que Rubén Arosemena, exvicepresidente de la República y expresidente del Partido Popular (PP), va a “participar” en su nuevo proyecto político. Ese mismo día, otro expresidente del PP, Daniel Brea, se unió a Ricardo Lombana y al Movimiento Otro Camino (Moca). Si siguen así, se van a llevar hasta la puerta del Volkswagen.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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