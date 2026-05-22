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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

RUNNER-UP. Si los panameños fueran capaces de pronosticar los triunfos de la Selección así como mayoritariamente anticiparon la designación de Ilya de Marotta, vamos a llegar por lo menos a cuartos de final. Como Marotta deja vacante el cargo de subadministrador, ahora le corresponde a la junta directiva de la ACP buscar a alguien para ese cargo. Ahí tiene a Víctor Vial. Ojalá no dejen pasar esta segunda gran oportunidad para (volver) a tomar una buena decisión.

TIRO. El presidente Mulino anunció que habrá pantallas gigantes en los parques para seguir el Mundial de Fútbol. Eso mismo hizo Varela en 2018. Hablando de la pera y comiendo de ella.

PLAN. El 20 de marzo pasado, el presidente dijo que iría a Toronto, Canadá, para el primer partido de la Sele, el 17 de junio. Pero ayer comunicó que ya no va. ¿Será que ahora tiene planes para ir a otro lado?

ESCALADA. El USS Nimitz, aquel portaaviones que estuvo en Panamá en marzo pasado, ahora anda en el mar Caribe. ¿Eso tendrá algo que ver con la situación en Cuba?

DESDÉN. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que no viene al Bicentenario del Congreso Anfictiónico ni a la Asamblea General de la OEA, que se celebrarán en Panamá en junio. La mandataria sostiene que no le gusta la viajadera. Otro punto de discrepancia con Mulino. Parece que lo único que tienen en común es el afecto por Rodrigo Cháves.

NEGACIÓN. El contralor Anel Flores negó que interrumpiera la diligencia de investigación en la fiscalía anticorrupción y aseguró que los videos de aquel día están “más que claros”. ¿A cuántas personas deja él entrar así a su despacho?