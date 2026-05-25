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EJEMPLO 1. El arzobispo José Domingo Ulloa recalcó que la designación de Ilya de Marotta como administradora del Canal, a partir del 5 de septiembre, es “un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas en nuestro país, al margen de intereses político-partidistas y tomando en cuenta capacidad, trayectoria y solvencia ética”. Amén.

EJEMPLO 2. Monseñor Ulloa propone que el modelo utilizado por la junta directiva del Canal sea referente para futuros nombramientos en instituciones públicas. Y eso que, en su momento, hubo quienes trataron de convertir a la ACP en otro ministerio.

AVISO. Realizando Metas (RM) comunicó que tendrá un candidato propio para la elección del 1 de julio en la Asamblea y descarta cualquier alianza con el Panameñista. Con algún partido se tendrá que aliar, porque sus 15 diputados no son suficientes. La pregunta es quién estará dispuesto a ensuciarse las manos y unirse a ellos.

ENCUENTRO 1. Ayer, la expresidenta Mireya Moscoso participó en una reunión, en el Sheraton, con la dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado. Para los estándares de Moscoso, Machado debe ser una andrajosa, ya que llevaba un simple vestido negro. No iba emprendada ni con Cartier ni Chanel ni nada ostentoso.

ENCUENTRO 2. A María Corina la ha atendido todo el mundo: el monseñor Ulloa, el canciller Martínez Acha, el embajador de Israel, el personal de la ACP en las esclusas de Miraflores, la comunidad venezolana… Hoy se reunirá con el presidente Mulino y visitará la Asamblea para una sesión solemne a las 4 p. m. Muy merecidas esas atenciones.

MAROMA. Según José Blandón, el tal Óscar Plaza, el estilista, influencer, peluquero, asesor o lo que sea del alcalde Mayer Mizrachi, no tiene documentos para trabajar en Panamá. Pero, como la ley permitió que lo contrataran por “servicios profesionales”, problema resuelto.