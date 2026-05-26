Panamá, 26 de mayo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Tal cual - Mónica Palm

    REINCIDENTE. A Ricardo Lombana le preguntaron en Radio Panamá por una eventual reunión con Ricardo Martinelli. “Yo no me voy a negar a conversar con nadie. No voy a negar darle la mano a alguien”, dijo Lombana. Ya vivió ese episodio antes, de forma involuntaria, cuando dijo que ambos, además de llamarse igual, “queremos lo mejor para este país”. Si esta vez lo hizo intencionalmente, es porque sabía qué podía esperar de eso. Que luego, ante el revuelo, no se queje.

    ‘MAGIC KINGDOM’. Lo de María Corina en la Asamblea parecía un meet and greet de las princesas de un parque temático de Orlando. Seguramente la dirigente venezolana ni siquiera conocía los antecedentes de algunos de los diputados más conspicuos (Shirley, Mosquera…) que hacían fila para sacarse una foto con ella, del brazo. Debería exigirle un récord policivo a cada uno antes de tomarse la selfie.

    ¿EDMUNDO? Por cierto, Machado ya está hablando de una próxima convocatoria a elecciones en Venezuela. ¿Qué hacemos con las actas que están a buen recaudo en una bóveda del Banco Nacional? ¿Hasta cuándo se van a quedar ahí? Ya parece que el resultado de esas actas es irrelevante.

    OSCURIDAD. En plena tanda de apagones, Ensa informó que ayer, a las 11:59 a. m., se registró una “incidencia” en la planta generadora de Cobre Panamá, lo que ocasionó la afectación temporal del suministro eléctrico a más de 29 mil clientes en Tinajitas, Los Andes, Calzada Larga, Costa del Este y la vía Ricardo J. Alfaro. Aunque supuestamente el servicio se restableció “en su totalidad” a las 12:06 p. m., la empresa comunicó lo sucedido poco después de las 4 p. m. Se les salió el cobre.

    PREPARATIVO. El MEF inició las consultas para la elaboración del presupuesto general del Estado correspondiente a 2027. En este proceso participan 96 entidades; cada una sustenta sus necesidades, programas y proyectos para el próximo año. Ya es costumbre que muchas pidan de más, anticipando que el monto será recortado a la mitad. ¿Por qué tiene que ser así?

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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