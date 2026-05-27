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MENTIROSOS. A medida que se conocen más detalles de la renuncia de Etelvina de Bonagas, queda más claro que la mentira tiene patas cortas. El 13 de mayo, la Unachi, a través de su director de Relaciones Públicas, Juan Carlos Martínez, emitió un comunicado para negar “de manera categórica” que la rectora había renunciado. Pero dos días antes, Bonagas ya había entregado personalmente su carta de renuncia a la ministra de Educación. Ayer ocurrió de nuevo: la universidad volvió a desmentir la dimisión y el Meduca replicó que no solo tenía la carta de renuncia, sino que Bonagas ya pidió que se le pagaran sus prestaciones laborales. La mitomanía es un hábito muy difícil de erradicar.

NEGACIÓN 1. Como nada de esto les está funcionando, 14 decanos y directores de la Unachi emitieron un comunicado para expresar que cualquier “medida” que se adopte debe respetar los períodos para los cuales fueron escogidas las autoridades universitarias. Es decir, que con o sin Bonagas en la rectoría, aspiran a continuar en sus puestos. Parece que no solo hay que pedir la renuncia de Etelvina, sino también la de toda esta gente.

NEGACIÓN 2. El Consejo General Universitario de la Unachi se reunirá en sesión extraordinaria este miércoles, a partir de las 9:00 a.m., para cerrar filas y defender la continuidad de la rectora, alegando que su salida constituye un “irrespeto” a la autonomía universitaria. Esta gentuza no ha entendido que se les acabó el fiesto.

RESPUESTA. Martinelli anunció que a él también le interesa conversar con Ricardo Lombana sobre la campaña electoral de 2029. Debería hablar con un juez de cumplimiento y no estar pensando en potenciales alianzas políticas. Esos desvaríos puede dejárselos a Lombana.

BANDEJA LLENA. Ilya de Marotta, administradora del Canal a partir del 5 de septiembre, ha dicho que tiene más de 300 mensajes de felicitación que no ha podido responder porque está atendiendo sus ocupaciones. Parece que tiene las prioridades claras.

BOMBILLO. Todo el mundo se quejaba de los apagones del pasado martes: la clase política, la sociedad civil organizada, los influencers, etc., etc. El único que ya no protesta, porque tiene planta privada, es el presidente.

JUGARRETA. Parece que ayer, en el Parlacen, hubo un intento de la bancada del PRD por alterar la agenda e incluir la juramentación de Cortizo y Carrizo, aprovechando un descuido de la presidenta de ese organismo, la guatemalteca Karla Gutiérrez. Necios.