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DISPARATE. El Consejo General Universitario de Unachi rechazó la “supuesta” renuncia de Etelvina de Bonagas, porque la universidad está inmersa en tantos líos que no puede quedar en “acefalía”. O sea que, según ellos, para salir de estos problemas es imperativa la presencia de la persona que, seguramente, es la principal causante de los mismos. El mundo al revés.

ANALFABETAS FUNCIONALES. Es falso que una eventual salida de Etelvina deje a la Unachi en “acefalía”, como alegan sus compinches. La ley orgánica de la universidad señala que, cuando se produzca la vacante del rector, este será reemplazado interinamente —siguiendo el orden de prelación— por el vicerrector académico, el de investigación o el administrativo. ¿Por qué mejor no se llevan a todos aquellos integrantes del consejo que votaron a favor de la permanencia de Etelvina y traen a gente que sí sepa leer e interpretar la ley?

DESDÉN. A Etelvina hace rato nadie la veía. No le ha dado la gana de comparecer ni ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. No ha dado la cara frente a los cuestionamientos, sin importar en qué tribuna se hicieran, pero sí encontró tiempo para recorrer casi 450 kilómetros por carretera y aparecer súbitamente en el despacho de la ministra de Educación aquel 11 de mayo, para presentar su carta de renuncia y asegurarse de que sus prestaciones laborales se le pagaran “inmediatamente”. Ni las investigaciones judiciales desplazan al dinero del lugar preferente que ocupa en su lista de prioridades.

LA SELE. El presidente Mulino recibió ayer a los jugadores que representarán a Panamá en el Mundial. A Christiansen le entregó un pasaporte panameño, mientras que Edgar Yoel Bárcenas obsequió al mandatario una camiseta oficial de la Sele con su apellido en el dorso. Ojalá este acto protocolar no haya salado al equipo.

DETECTOR. En Costa Rica, la presidenta Laura Fernández anunció que los ministros, viceministros y jefes policiales deberán someterse al polígrafo para detectar la posible presencia del crimen organizado. Si esa iniciativa se replicara acá, podrían surgir cosas muy interesantes.