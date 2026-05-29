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DEFENSA. El exfiscal Adecio Mojica, que ahora defiende a la rectora, dijo que la “supuesta” carta de renuncia que Etelvina entregó al Meduca no cumple con “los requerimientos”. ¿Qué exigencias son esas? La nota solo debe precisar la fecha en que se hará efectiva, y ahí se anotó que sería a partir del 11 de junio. Además, si lo que dice Mojica es cierto, entonces, ¿qué fue a buscar la rectora al despacho de la ministra Lucy Molinar, cuando se presentó sin avisar el pasado 11 de mayo? ¿A intentar obtener fondos que no le correspondían alegando una presunta prestación laboral? Con abogados así, para qué enemigos…

MUTIS. Alguien que gana casi $14,000 al mes debería haber respondido ya a los graves señalamientos del presidente de la República. En cambio, Etelvina guardó silencio y no se supo nada ni de ella ni de sus “adláteres”. Posteriormente, la universidad informó —vía comunicado— que la rectora estaba hospitalizada. En estos asuntos, las coincidencias no lo son.

LISTA. Si la Unachi no acepta la asistencia técnica de la que habló el ministro Chapman, todavía hay bastante que el Ejecutivo puede hacer, sin atentar contra la cacareada autonomía de la Unachi: auditar programas financiados con fondos públicos; remitir los hallazgos de la UAF directamente al Ministerio Público; negar traslados de partida o créditos suplementarios; promover reformas a la ley orgánica de la Unachi, y fijar sistemas externos de acreditación y evaluación académica, por citar algunos ejemplos. Dado que el MP ya investiga, el presidente podría facilitar la asistencia técnica financiera y forense y, conforme surjan las irregularidades, promover acciones ante la Corte y el Tribunal de Cuentas. ¿Faltará un poco más de voluntad?

ALIANZA. El Municipio de La Pintada, al mando de la alcaldesa Ina Rodríguez (sobrina de la diputada Dana Castañeda), firmó un convenio con Minera Panamá. “para fortalecer el progreso y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”. ¿Será que puede salir algo bueno de esa unión?

VIGILIA. Hoy, por cierto, se debe revelar el informe completo de la auditoría integral que hizo la firma SGS sobre la mina. Si a usted le interesa el futuro de este país, debe prestar mucha atención a lo que se diga aquí.