Exclusivo

FUERA. Ya que estamos abriendo la temporada de fútbol, existe un rumor en la barra de que Etelvinha, la máxima goleadora de Panamá, podría estar presentando (por segunda vez...) su carta de renuncia. Parece que le tomó bastante tiempo entender que ponerse a sí misma y a toda su familia bajo el reflector del estadio judicial debe causar una insolación legal.

A LA DUCHA. Para hoy, el Meduca ha convocado a una conferencia de prensa y el Consejo General Universitario de Unachi llamó a una sesión extraordinaria. Parece que finalmente el presidente Mulino, el procurador Gómez Rudy y/o el contralor Flores encontraron una tarjeta roja para sacar del partido a toda esta chusma.

LIKES. La Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea organizó una capacitación sobre el uso de TikTok como herramienta de comunicación política. ¿Será esta la evolución de los famosos call centers?

EXCUSA. La representante Serena Vamvas divulgó un video en el que expone la contaminación ambiental que genera una fábrica de aceite en Boca La Caja y la reacción de la empresa fue enviarle a una abogada para que le explicara que desde hace años operan así. Parece que tener tiempo haciendo algo malo se está convirtiendo en un argumento popular frente a los intentos de poner orden en el corregimiento de San Francisco.

SOUVLAKI. Concluyó el mantenimiento del avión presidencial en Cleveland, Ohio, y lo primero que organizan es un viaje oficial a Grecia, para asistir a Posidonia 2026, una feria enfocada en el sector al que se dedica Mulino cuando no es presidente. Muy conveniente.

VOTOS. En su afán por reelegirse, el panameñista Jorge Herrera habría ofrecido la primera vicepresidencia de la Asamblea al independiente Jorge Bloise, de Vamos. ¿Será que esta vez sí va a cumplir todo lo que promete?