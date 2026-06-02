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TORTOLITOS. La eventual salida de Etelvina de Bonagas obliga a la Unachi a convocar a elecciones, pero, mientras tanto, quien quedaría al mando sería el vicerrector académico, Jorge Bonilla. La esposa de Bonilla, Olivia Candanedo, también trabaja en la Unachi. ¿Qué están esperando? ¿Que él solito acuda voluntariamente a la Antai y pida que le impongan una multa?

BILLETE. Parece que las prestaciones laborales que reclamó Etelvina representan unos 200,000 dólares, dado que la ley orgánica de la Unachi le concede varias bonificaciones y compensaciones. Algún día alguien tendrá el valor de acabar con esta sinvergüenzura.

DESDÉN. El Consejo General Universitario de Unachi rechazó la carta de renuncia de Etelvina, pero no ha dicho nada respecto de las otras notas que remitió la ministra Lucy Molinar sobre la recomendación de la Anati de destituir a 15 funcionarios y las 64 investigaciones abiertas por anomalías en ese centro de estudios. La ministra tendría que haber adjuntado un ejemplar del Código Penal.

DEPREDADORES. La ministra Molinar explicó que, entre la información aportada al Ministerio Público, a la Contraloría General y al MEF, hay evidencias de anomalías en el uso de los fondos asignados a investigaciones y licitaciones a la medida. Ni un cardumen de pirañas lo habría hecho mejor.

DOCTOR. El que debe estar feliz como una lombriz es el loco, ya que tiene una sobrada relación con Abelardo de la Espriella. A De la Espriella incluso se le veía pululando por la Corte del Distrito Sur de Miami en 2016 y 2017, durante las audiencias para decidir la extradición de Martinelli, ataviado con un sombrero como si fuera a filmar una película en La Habana de los años 1950. ¿Será que el asilado es su mentor, su pupilo, su mecenas o todas las anteriores? Cualquiera que sea la respuesta, no pinta bien.

DC. Jorge Herrera, Roberto Zúñiga, Tuto Palacios, Janine Prado, Yamirelyz Chong y Manuel Cohen se encuentran en Washington participando en un programa educativo del Departamento de Estado. También han agendado reuniones en el Pentágono, el Departamento de Justicia, el Atlantic Council, el Departamento de Comercio y otras instituciones. Para que vean que todavía quedan diputados con visa de ingreso.