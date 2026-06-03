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MOROSIDAD. El 22 de abril pasado, el vicerrector de Unachi, Pedro González, reconoció ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que la universidad adeudaba $12.4 millones en cuotas obrero-patronales a la CSS. Han transcurrido 42 días y todo sigue igual, salvo el monto de la deuda, que seguramente ha aumentado. Ese tipo de conducta, ¿ya dejó de ser delito? Esto demuestra la falacia de la autonomía universitaria: son autónomos cuando tienen rectores que se conducen como si la universidad fuera un feudo familiar, pero cuando surge una deuda con la CSS, ¿con qué bienes van a responder? Con los bienes de la Unachi, que son del Estado. Es decir, nosotros pagamos la cuenta. Algún día alguien tendrá el valor de acabar con esta sinvergüenzura.

LEJANO OESTE. La noche del pasado lunes fue vandalizado un vehículo de MiBus en Avenida Rayitos, Ciudad Bolívar, por el conductor de un automóvil que obstruía la vía. Además, al chofer del autobús le apuntaron con un arma de fuego. Van a tener que poner un marshal en cada unidad de la flota, como si se tratara de un avión.

CHIFEO. El presidente Mulino ha sostenido reuniones —por separado— con los diputados de RM, el PRD (sin Bolota), el Panameñista y CD, pero no con la bancada independiente, que sigue siendo la más numerosa de todas. Tal vez estaba esperando que regresara Juan Diego.

AMNESIA. El partido Realizando Metas (RM) debe de tener algún disgusto con Mulino, porque escribió en redes sociales que actualmente no hay separación de poderes, sino una “intromisión de unos sobre otros”. La mayoría de los miembros de ese colectivo alardeaba del control omnímodo que existía en el gobierno del asilado, cuando todos los órganos del Estado respondían a una sola persona. Y al que no se doblegaba, lo expulsaban. Si no, que se lo pregunten a Ana Matilde.

GOLAZO. La Asamblea está tramitando la compra de 29 televisores, con sus correspondientes soportes de pared, a un costo de $6,512. En la orden de compra solo faltó exigir que los aparatos fueran entregados antes del 11 de junio, cuando inicia el Mundial.