Exclusivo

A LA DERIVA. Parece que el presidente Mulino era el único jefe de Gobierno presente en la feria marítima Posidonia 2026 (sin contar al primer ministro griego, por tratarse del país anfitrión del evento). ¿Será que ese no era un lugar para presidentes? ¿Acaso el administrador de la AMP es tan incapaz que no podía encargarse él mismo de conducir la delegación panameña?

ALÓ. Por cierto, el presidente no parece haberse dado por enterado de lo ocurrido en La Joyita. Hasta anoche, en las cuentas @presidenciapma y @JoseRaulMulino no había una sola referencia a la fuga. Sí había mensajes sobre la actividad marítima, los negocios del sector e incluso uno de apoyo a la Selección de Fútbol. Parece estar más preocupado por esos asuntos que por la seguridad de los ciudadanos del país que gobierna.

ABANDERAMIENTO. El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien acompaña al presidente Mulino en Posidonia 2026, anunció que cuatro embarcaciones de Saco Shipping, que serán entregadas en 2028, llevarán la bandera de Panamá. ¡Felicidades! ¿Con qué firma se van a abanderar? Ya sabemos que hay dos abogados especialistas en derecho marítimo presentes en la convención: Mulino y su hijo.

NECIOS. El pasado martes, siete miembros del Consejo General Universitario de la Unachi se presentaron en el despacho de la ministra de Educación, Lucy Molinar. El grupo —con el vicerrector Jorge Bonilla a la cabeza— pretendía que la rectora permaneciera un par de meses más en el cargo antes de presentar su renuncia. La ministra se les plantó y les dijo que de ninguna manera. Querían tomarla por tonta por segunda vez.

EVIDENCIA. Todo el mundo recuerda haber visto al vicerrector académico de Unachi, Jorge Bonilla, presunto ungido de Etelvina, llevando una trituradora, aunque no de granos de café, sino de papeles. ¿Estaremos al borde de un nuevo Unachigate?

MANAGER. Popi Varela se ha convertido en el jefe de campaña del diputado presidente y aspirante a la reelección Jorge Herrera. Destaca que Herrera mantiene una “buena comunicación” con todos: con los gremios, con los medios, con Vamos, con Moca... En cambio, los miembros de RM —colectivo en el que hay dos aspirantes a presidir la Asamblea— viven en permanente confrontación y “enredando el ambiente”. Varela los conoce como si hubieran sido aliados. ¡Ah! Es que en otra vida sí lo fueron.