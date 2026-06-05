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DOLCE VITA. Mientras los privados de libertad probablemente planeaban cómo fugarse, el presidente Mulino pasaba un fin de semana con todo incluido en Roma. El pasado viernes, el HP-1A partió del aeropuerto Panamá Pacífico. Luego de una parada en Saint John, Canadá, el avión aterrizó en Roma el sábado a mediodía y ahí permaneció hasta las 11:00 a.m. del lunes, cuando finalmente se marchó a Grecia. Y todavía no ha dicho ni esta boca es mía respecto al tema de La Joyita.

DESCARO 1. El loco se quejó porque todavía nadie investiga al expresidente Laurentino Cortizo y sus hermanos: “No les pasa nada. Pareciera que hay un contubernio o un encubrimiento… por todos los desmanes y atracos al erario público que hicieron”, señala. Lo dice alguien que, en “contubernio”, se fue a Colombia para huir del brazo de la justicia.

DESCARO 2. Por cierto, la Policía está pagando $500 por información que conduzca a la captura de los fugados que ya cumplían sus penas en La Joyita, pero nunca ofreció ni un real por el loco, que no ha cumplido ni un solo día de su condena de prisión. Otra muestra del doble estándar gubernamental.

PASADO. El 2 de noviembre de 2016, cuando el presunto pandillero Dangelo Ramírez abandonó su residencia en Cerro Viento pese a estar bajo vigilancia policial, Mulino escribió en su cuenta en X: “La fuga de hoy agrava el escenario. ¡Alguien que tome el timón!” Si así se expresaba sobre la evasión de una persona, qué dirá ahora con la fuga de casi 200…

AMNESIA. La saliente embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, remarcó que su país no “aceptará” la apertura de una oficina de representación de Taiwán en el país. Eso, además de ser una intromisión en los asuntos internos del país, sería hasta contradictorio, dado que, hasta 2017, Taiwán tenía una embajada, mientras que China, de forma paralela, operaba una oficina comercial. ¿Cómo se dice “cinismo” en mandarín?