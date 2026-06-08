Panamá, 08 de junio del 2026
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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm
    Tal cual
    Jessica Canto y Mario Boyd Galindo. Foto tomada de @abogada.jessicacanto

    THE NANNY. El embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo, volvió a las andadas. En abril pasado, acompañó a Jessica Canto -integrante del círculo inmediato del loco- a la presentación de su novela autobiográfica en Bogotá. El año pasado, el presidente Mulino lo reprendió públicamente luego de que circularan unas fotografías en las que se le apreciaba con el expresidente en una fiesta. “Te quiero lejos de ahí”, dijo el presidente aquella vez. ¿Lo regañará ahora también o habrá que esperar la próxima vez que se deje ver en público con el bebé?

    DEFENSA. Por cierto, Canto es la abogada de la exsecretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez. Tiene sentido que Vásquez busque como defensora a alguien que ha probado que sabe cómo mantenerse fuera del alcance del sistema judicial.

    GUARIDA. Este lunes se hace efectiva la renuncia de Etelvina de Bonagas y se reúne el Consejo General Universitario de la Unachi para formalizar la designación de un rector encargado. Imagínense si un día Gatúbela se marchara de Ciudad Gótica. ¿Qué sería lo siguiente? Pues que se encuentren el Joker, el Pingüino y el Acertijo para decidir quién queda al mando. Recórcholis, Batman…

    AUSENCIA. El presidente Mulino no acudió al Clásico Presidente, ayer, en el hipódromo Remón. O tenía jet lag o prefirió ahorrarse la rechifla.

    DELEGACIÓN. Ante la ausencia de Mulino, el ministro Juan Carlos Orillac entregó el trofeo al ganador del Clásico Presidente. También estaban los ministros del MOP y de Salud, el contralor Anel Flores y diputados de RM, como Camacho, Shirley, Chello, etc. Por cierto, el candidato de RM para la presidencia de la Asamblea es Shirley, no Camacho. Para los efectos, en la práctica es lo mismo.

    BÚSQUEDA. Todavía hay 21 evadidos de La Joyita que no han podido ser recapturados y la Policía Nacional incrementó la recompensa -de $500 a $1,000- por información que permita la recaptura. Lástima que eso solo aplica para los prófugos de La Joyita.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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