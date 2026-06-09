Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

PLATAL. Etelvina de Bonagas no solo se marcha de la rectoría de Unachi. También renunció a su puesto como docente, que ocupaba desde el año 1978. Como profesora de la Facultad de Economía cobraba $11,729 al mes. Seguramente ni en Harvard se ven salarios así.

OPERACIÓN CERROJO. En los últimos tres días, en La Joyita, los agentes policiales decomisaron 10 armas de fuego, 82 municiones, 390 celulares, 61 routers, seis antenas, 343 sobres de droga y $11,348 en efectivo. También encontraron hamacas, sartenes, tanques de agua… Solo faltó que encontraran un túnel.

TIRO LIBRE. En las requisas también hallaron 344 televisores. Y todavía la defensora del Pueblo, Ángela Russo, pretendía que colocaran más pantallas para ver el Mundial. Solo faltó que exigiera que les mandaran camisetas de la Selección. No se sabe si ese fue su debut o el primer gol que trató de meter.

PACO. Usted no se rompa la cabeza intentando entender cómo ingresaron todos esos equipos y enseres al penal. La Dirección General del Sistema Penitenciario elaboró una lista de regalos y “valores” que los reclusos pueden recibir de sus familiares: artículos de aseo, ropa, libros, galletas, frutas, afeitadoras, radios y hasta una máquina para cortar cabello. También alimentos sin preparar, como carnes, arroz, menestras, harina, etc. ¿En qué estufa van a cocinar esos productos? ¿Acaso también hay una mafia culinaria en el sistema penitenciario?

SHOPPING POLÍTICO. El diputado Camacho anunció en Eco TV que el presidente de la Asamblea y aspirante a la reelección, Jorge Herrera, le ofreció la candidatura a vicepresidente a cambio del apoyo de la bancada de RM. ¿Esa fue la misma vicepresidencia que puso a disposición de Jorge Bloise.

PROCESO. El parlamentario centroamericano Rubén “Pepe” Campos anunció la conformación de un nuevo partido político. Ojalá esto no sea otra sucursal de RM.