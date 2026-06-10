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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

DESAFÍO. El expresidente Pérez Balladares le pidió a Willy Cochez, autor del libro Dinero sucio, las pruebas que lo vinculan a actos de corrupción en la concesión que su gobierno otorgó a Cable & Wireless. Cochez replicó que Pérez Balladares no debe haber leído bien su libro, ya que nunca se refirió al contrato con la telefónica, sino a la condonación de una deuda con Refinería Panamá. Parece que están dispuestos a batirse en duelo y solo falta que escojan las armas.

HEREDEROS. Los estudiantes de Unachi sostienen que el vicerrector encargado, Pedro González, es parte del equipo de trabajo de Etelvina de Bonagas; por tanto, es una extensión de su gestión. Para colmo, entre los candidatos que han surgido para participar en la eventual elección del rector hay varios vicerrectores que fueron parte del establishment, como Olga Cano y Jorge López. Sucede en Venezuela, sucede en la Unachi…

EFEMÉRIDE. Santa Fe de Veraguas conmemoró ayer los 55 años de la desaparición forzada del sacerdote Héctor Gallego. Prohibido olvidar.

REQUISA. En lo que va del año, la Policía Nacional ha incautado 1,349 drones en distintos centros penitenciarios del país. Pareciera que hay más drones en las cárceles panameñas que en la guerra de Ucrania.

MUTIS. Por cierto, el presidente Mulino sigue guardando silencio sobre la fuga de casi 200 reos de La Joyita, el pasado 1 de junio. Raro, raro...

MOVIDA. Varios diputados de Vamos están dispuestos a hacer una alianza a favor de la reelección de Jorge Herrera. Una de las vicepresidencias sería para Jorge Bloise. Así de nefasta es la sola idea de que RM y Shirley puedan lograr la presidencia de la Asamblea a partir del 1 de julio.